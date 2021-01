Uanset om du har sat dig et nytårsforsæt eller blot fortsætter den gode hjemmetræningsrutine, så har NA-KD det helt rigtige tøj til dig.

New Year, new me. Sådan er der nok mange der har det og selvom coronaen ikke er et overstået kapitel, så kan vi glæde os over at 2021 alligevel er chancen for at starte på en frisk.

Skal du fortsætte den gode stil eller starte op på ny? Her finder du det flotteste træningstøj

Hvadend du har store træningsambitioner eller blot vil have lidt bevægelse ind i hverdagen efter at have siddet på hjemmekontoret hele dagen, så har modegiganten NA-KD lanceret enkelt og elegant træningstøj til lejligheden - og til alle størrelser.

Træningstøjet er i hvert fald ikke en undskyldning, du kan bruge for ikke at komme i bevægelse i det nye år.

Vi har udvalgt fire flotte outfits, så du kan sved på panden med stil

Seamless highwaist leggins

Fås i både grøn og sort.

Pris: 289 kr.

Cropped t-shirt

Fås i både grøn og sort

Pris: 219

Bikershorts i sort

Pris: 259 kr.

Top med lange ærmer i sort

Pris: 289 kr.

Sweatpants med lynlås

Fås både i grøn og sort

Pris: 219 kr.

Langærmet top i grøn

Pris: 289 kr.

Oversized vindjakke med lynlås

Pris: 359 kr.

Joggingbukser med lynlås ved foden

Pris: 289 kr.

Hvid tanktop

Pris: 149 kr.