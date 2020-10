At vejret er skiftet fra køligt til ekstra koldt er ikke kun en dårlig ting. Det betyder nemlig, at du kan pakke dig godt ind i strik.

Holder du også af at pakke dig selv ind, så er NA-KD, her for dig. De har nemlig samlet noget af det bedste strik lige nu. Det sporty eller udendørs-agtige look med lynlåse, høje halse og jordnære farver er en af sæsonens største hit inden for strik.

Du kan også finde de mere lette og feminine, som du sagtens kan have på en aften ude.

Heldigvis behøver det heller ikke at koste dig en formue. Vi har samlet de fem striktrøjer, der bedst viser modetendenserne lige nu - og de koster alle under 500 kr.

Men du kan selvfølgelig også selv gå på opdagelse i alt fra det super bløde, sporty, feminine og festlige strik hos NA-KD.

Shop det store udvalg her

Strik med vest-look

En af de helt store tendenser, der har fået en revival er veste. Denne sweater har det hele, og du får både en cool hvid sweatshirt med en vest uden på.

Pris: 179 kr.

Shop den her

Grøn sweater med stor krave

Overdimensionerede detaljer har længe været en modetendens, som kan gøre selv det mest simple item interessant. Denne grønne sweater har en flot stor krave og pufærmer, der giver ekstra kant til den enkle sweater.

Pris: 289 kr.

Shop den her

Lys sweater med slå-om detalje

Et godt bud på en lun, men samtidig super feminin sweater. Slå-om detaljen skaber en flot silhuette samtidig med at sweateren har et løst fit, der kan gøre den ekstra god til julemiddagen.

Fås i tre farver. Pris: 289 kr.

Shop den her

Sweater med skulderdetaljer

Sweatre behøver ikke at være kedelige, og dette er et godt bud på en lun men samtidig elegant sweater, som du sagtens kan have på i byen.

Fås i to farver. Pris: 359 kr.

Shop den her

Strik med høj hals og pufærmer

Okay, måske ikke den varmeste sweater i dit tøjskab, men strik kan også være andet end bare noget, der skal holde dig varmt. Det kan være fint og elegant og med et par stiletter er den god til julefrokost eller endda nytår.

Pris: 359 kr.

Shop den her