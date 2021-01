Iværksætter og influencer Trine Kjær har skabt sin sidste og tredje kollektion for modegiganten NA-KD.

Selvom kalendere siger 2021 og mange havde håbet, at vi kunne ligge 2020s kvaler bag os, så ligner de to år indtil videre hinanden.

Men lidt er der heldigvis at glæde sig over: Trine Kjær har endnu en gang skabt en drøm af en kollektion sammen med NA-KD.

Luksuriøst homewear og lingerie perfekt til langsomme morgener. Med andre ord: Den perfekte januar garderobe.

Se den smukke kollektion fra Trine Kjær her

Trine Kjær har længe været en af deres største influencere og kendt for at være både farverig og først, når det kommer til at spotte tendenser i modebilledet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Trine Kjær (@trinekjaer_)

Hendes nye kollektion er ingen undtagelse. Lækker selvforkælelse både på dage hjemme og ude, og er samtidig med til at vise hendes syn for fremtidens trends inden for skandinavisk stil.

Kollektionen er altså en god måde at starte 2021 ud på – så du både kan være lækker og tilpas lige nu og samtidig glæde dig over at have stilen på plads langt ind i 2021.

Skjorte i hvid

Pris: 329 kr.

Singlet i hvid eller lyseblå

Pris: 149 kr.

Bukser med bindedetalje

Pris: 289 kr.

Økologisk skjorte

Pris: 289 kr.

Økologiske loose fit bukser

Pris: 289 kr.

Bh i brun

Pris: 149 kr.

Shorts i brun

Pris: 179 kr.

Lang kjole med knapdetalje

Pris: 439 kr.

Bodystocking

Pris: 289 kr.

Bukser med bindedetalje

Pris: 289 kr.

Kjole med rygdetalje

Pris: 359 kr.