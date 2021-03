Danskerne har under pandemien virkelig taget måltidskasser til sig. En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at vores køb af dagligvarer, mad og drikke steg med 34% sidste år.

Aldrig har så mange danskere overladt indkøb og planlægning af familiens måltider til professionelle kokke, og i stedet brugt tiden på noget andet - f.eks. at tilberede maden sammen med sine børn, eller bare nyde, at man ikke skal stresse på vej hjem fra arbejde, fordi maden allerede er købt, og opskriften givet.

En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at vi brugte 154 mia. kr. på e-handel sidste år. Tallet er en stigning på 6% i forhold til året før, men dækker over nogle store udsving. F.eks. har rejsebranchen oplevet næsten en halvering af omsætningen, mens kultur og oplevelser har mistet 39%.

Til gengæld er online-salget af dagligvarer, mad og drikke eksploderet, og er steget med 34%, mens take away kommer på andenpladsen over omsætningsstigning med 24%.

En af de helt store himmelstormere er måltidskasserne fra Hellofresh. Verdens største leverandør af måltidskasser er stormet ind på det danske marked, og leverer nu hver uge måltider over hele landet.

Især er det fleksibiliteten, danskerne fremhæver som årsagen til, at de har valgt netop Hellofresh. Hver uge kan du nemlig selv vælge mellem 15 forskellige opskrifter, og du kan blande måltider fra de forskellige kassetyper, så du altid er sikker på at få lige præcis de måltider, som vil falde i god jord hjemme hos dig.

Nemt og fleksibelt

Netop den nemme og fleksible tilgang er en af hovedårsagerne, når danskerne forklarer den øgede nethandel. 38% angiver bekvemmelighed som årsag til deres nethandel i undersøgelsen fra Dansk Erhverv.

Og den voldsomme stigning ser ud til at fortsætte:

»Hver fjerde forbruger forventer at handle mere online i løbet af 2021, mens blot 6% vil skrue ned for forbruget på nettet. Når vi samtidig ved, at flere forbrugere vil handle mere i de danske butikker fremfor de udenlandske, ser fremtiden for dansk e-handel endog meget lys ud,« fastslår Niels Ralund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv.

