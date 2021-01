Disney+ bliver udvidet med en gigantisk mængde film og serier for voksne - og samtidig kan du spare mange penge, hvis du slår til nu.

Danmarks hurtigst voksende streamingtjeneste, Disney+, bliver nu endnu større, og udvider med et overflødighedshorn af indhold til voksne. Hele 531 film og serier bliver tilgængelige fra 23. februar, når porteføljen i Disney+ udvides med underholdningsområdet Star.

I forvejen indeholder Disney+ alt indhold fra Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Klik her og få Disney+ i et helt år til 589 kr. (49 kr. pr. måned) - prisen stiger 23. februar til 790 kr.

Indholdet i Star kommer blandt andet fra Disney-ejede giganter som 20th Century Studios, Searchlight Pictures og FX, og tæller blandt andet serier som »How I met your mother«, »Homeland«, »Modern family«, »Desperate Housewives«, »Scandal«, »Pose«, »Mayans M.C.« og film som »Kingsman«, »Titanic«, »Die Hard«, »Moulin Rouge«, »Braveheart«, »Little Miss Sunshine«, »The Full Monty«, »Grand Budapest Hotel«, »Pretty Woman« og »Pearl Harbor«.

Samtidig med den voldsomme udvidelse af indhold til voksne stiger prisen - men det kan du faktisk udskyde, hvis du er lidt hurtig.

Et årsabonnement stiger 23. februar med 201 kr. Så hvis du køber et årsabonnement til Disney+ nu, skal du først betale den høje pris om et år, når du eventuelt forlænger abonnementet.