I over 30 år har vi fulgt indbyggerne i Springfield, der ikke er blevet en dag ældre. Der har gennem årene været et utal af mere eller mindre uforklarlige katastrofer. Alligevel går hverdagen sin vante gang. Og nu har sæson 31 af The Simpsons premiere på Disney+

At Homer, Marge og alle de andre har været tv-berømtheder i så mange år, er noget nær en enestående bedrift hos amerikanske tv-selskaber, der konstant kigger nådesløst på seertal.

Sæson 31 blev sendt på amerikansk fjernsyn fra september 2019 til maj 2020. Den består af 22 afsnit, hvor familien endnu en gang beviser, at livet i en lille by sagtens kan være hæsblæsende. Homer og Bart går viralt, Marge opdager skjulte talenter og meget mere.

Verdens mest sete hospitalsdrama

Er du mere til drama? Så har Disney+ masser af fantastiske serier at byde på. Ikke mindst 17 sæsoner af det legendariske hospitalsdrama Greys hvide verden. Serien har vundet flere priser, og indtil videre er det blevet til imponerende 373 afsnit.



Første afsnit blev sendt på amerikansk tv i 2005 og dramaet har stadig en trofast fanskare over store dele af verden.

