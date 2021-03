Den længe ventede Marvel-serie The Falcon and the Winter Soldier kan streames fra 19. marts.

Endelig sker noget af det, som Marvel-fans har ventet på længe. Fredag den 19 marts. får serien The Falcon and the Winter Soldier langt om længe premiere på Disney+. I serien følger vi det umage makkerskab mellem de to superhelte Falcon og Winter Soldier.

De to mødtes i slutningen af Avengers: Endgame, og har nu slået sig sammen. Men det er ikke kun skurke, der får svære vilkår. Også heltenes tålmodighed med hinanden bliver sat på alvorlige prøver. Har du set filmene i Marvel-universet kan du glæde dig til et gensyn med Anthony Mackie som Sam "The Falcon" Wilson og Sebastian Stan i rollen som Bucky "The Winter Soldier" Barnes.

The Falcon and the Winter skulle egentlig have haft premiere for længe siden. Desværre blev den udskudt på grund af coronapandemien, der gjorde det svært at blive færdig med de seks afsnit.

En ud af mange Marvel-serier

The Falcon and the Winter er én ud af mange Marvel-serier, der nu eller de kommende år kan ses eksklusivt på Disney+. Blandt dem kan nævnes Secret Invasion med Samuel L. Jackson og Loki med Tom Hiddleston og Owen Wilson.

Her er nogle af de Marvel-serier, du kan se på Disney+ nu :

WandaVision

Legends

The Gifted

Runaways

