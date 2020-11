Der er ikke noget som en god julefilm, der kan samle familien og sprede julehygge i hjemmet. På streamingtjenesten Disney+ har du adgang til et kæmpe udvalg af både nye julehits og populære klassikere.

Juleferie i familiens skød. Så bliver det ikke mere hyggeligt, eller hvad? Det kan nemlig være lidt af en udfordring at finde på aktiviteter til at fylde juledagene ud.

Med et abonnement på Disney+ er årets juleunderholdning sikret for hele familien. Streamingtjenesten er et overflødighedshorn af julefilm for både børn og voksne. Glæd jer til julekomedien Noelle (2019), der har premiere på dansk Disney+ i december, og se (eller gense) elskede klassikere som Alene Hjemme og Nigthmare Before Christmas.

Lige nu kan I få adgang til Disney+ for 59 kr. pr. måned - eller et helt år for kun 589 kr. (49 kr. pr. måned). Abonnementet giver også adgang til Star Wars, Marvel og Pixel og til alle de fede, naturprogrammer, film og dokumentarer på National Geographics.

Her er 7 skønne julefilm, der med sikkerhed vil skrue op for julehyggen derhjemme.

Noelle (2019)

Et fantastisk juleeventyr om Noelle, julemandens datter, der selv har et brændende ønske om at blive den næste julemand. Da julemanden dør, skal Noelles bror Nick overtage de vigtige pligter som julemand. Det går dog ikke helt som planlagt, så Noelle må træde til for at redde julen.

Tror du julemanden? (1994)

Man behøver ikke tro på julemanden for at knuselske denne charmerende familiekomedie. Her følger man den lettere pinlige skilsmissefar Scott, der ihærdigt forsøger at være en god far for sønnen Charlie. Da julemanden falder ned fra familiens tag, må Scott overtage julemandens opgaver, og så starter eventyret.

Se også de to efterfølgere Tror du stadig på julemanden? (2002) Tror du på julemanden 3 (2006)

Nøddeknækkeren og de fire kongeriger (2018)

I denne moderne version af Nøddeknækkeren bliver den unge pige Clara sendt på en eventyrlig rejse til en magisk verden bestående af fire kongeriger. Her skal hun finde en helt særlig nøgle, som kan låse en æske op, som hendes afdøde mor har efterladt til hende. Da det ikke lykkes at finde nøglen i de tre første kongeriger, må hun begive sig videre til det fjerde og frygtindgydende kongerige.

Mickey fejrer jul med alle sine venner (1999)

Bjældeklang, julesne og julesjov med alle de elskede Disney-karakterer fra Andeby. Vi bliver inviteret indenfor hos Mickey og Minnie, Pluto, Fedtmule, Anders And og Rip, Rap og Rup, der mindes, hvordan de fejrede jul ifør i tiden. Det er fortryllende jule-nostalgi for alle pengene!

The Nightmare Before Christmas (1993)

Tims Burtons magiske dukkefilm er en juleklassiker i mange hjem. Her bliver man taget med på eventyr i et sært og farverigt univers af mumier, vampyrer og andre mærkværdige væsener. I Filmen møder man den onde Græskarkonge Jack Skellington i den uhyggelige Halloween Town. Da han en dag opdager den idylliske Juleby, hvor julemanden regerer, får ham lyst til et sceneskift og planlægger at overtage tronen i julebyen.

I’ll be Home for Christmas (1998)

Romantisk ungdomsfilm, som alle i familien vil elske. Vi møder den collegestuderende Jake, som skal hjem til New York og fejre jul i familiens skød. Og han skal skynde sig, men Ikke fordi han glæder sig til at se sin familie, men fordi faren har lovet ham en klassisk Porsche, hvis han når hjem i tide. Dog går rejsen ikke helt som planlagt.

Alene hjemme (1990)

Ingen jul uden et gensyn med julekomedien Alene Hjemme. Det er juleaften, og familien McCallister er taget på juleferie i Paris. Der er bare en ting, de har glemt: Sønnen Kevin, som er ladt tilbage i det store hus i Chicago. Her får han ubudne gæster i form af to klodsede indbrudstyve, og så er julen i gang. Er I vilde med historien om Kevin, så kast jer også over de 4 andre Alene Hjemme-film på Disney+.

