DIsney+ indeholder ikke kun alle Disney klassikerne. Du får også et helt arsenal af dokumentarprogrammer med hæderkronede National Geographic.

Hvordan havde prinsesse Diana det egentligt med hendes mands, Prince Charles, affære med Camilla Parker Bowles?

Hvad kan vi gøre - og hvad bliver der allerede gjort rundt om i verden for at redde klimaet? Vidste du, at den første til at opdage hvor meget vi egentligt har tilfælles med chimpanser var en 26-årig kvinde uden videnskabelig træning?

Det er nogle af de mange spørgsmål og emner, du kan blive lidt klogere på hos Disney. Ja, du læste rigtigt. Disney. Underholdningsgiganten er nemlig også ejer af National Geographic, og det åbner op for en hel anden slags eventyr, når du har et Disney+ abonnement.

Lige nu kan du få Disney+ til 59 kr. pr. måned - eller et helt år for kun 589 kr. (49 kr. pr. måned)

Prinsesse Diana - med egne ord

I 1991 deltager Prinsesse Diana i en række hemmelige interviews til en bog om hendes liv. I disse interviews afslører Diana hendes tanker og følelser på en specielt tidspunkt i hendes liv. De fleste af disse optagelser er aldrig før blevet vist. Få Dianas version af historien.

Miraklet på Hudson Floden

Den virkelige fortælling om fly 1549s dramatiske og heltemodige nødlanding på Hudson-floden. Med intime og følelsesmæssige interviews såvel som dramatiske rekonstruktioner afslører filmen detaljerne om besætning og passagerer, og viser at selve flystyrtet blot var starten på deres kamp for overlevelse. Hændelserne er også blevet filmatiseret i filmen “Sully” med Tom Hanks.

Before the Flood

Den oscarvindende skuespiller Leonardo Dicaprio, er også miljøaktivitet og fredsudbringer for FN. Med denne film viser han, hvordan menneskeskabte klimaforandringer har forandret verden, men han viser os samtidig også, hvor mange steder i verden, der arbejder på at redde verden igen.

Jane

Jane Goodall havde ingen akademisk baggrund, men blev som 26-årig alligevel sendt til Gombe i Afrika for at studere chimpanserne. Det er blandt andet på baggrund af hendes opdagelser, at vi for første gang opdagede, at mennesket ikke er den eneste dyr, der kan lave redskaber. Med baggrund i over 100 timers arkivoptagelser får vi indblik i Jane Goodalls liv med chimpanserne og banebrydende opdagelser hun stod bag.

Gordon Ramsay: På fremmed grund

Den ofte temperamentsfulde kok, Gordon Ramsay, er på den mission for at dykke dybt ned i fremmede kulturer, madretter og krydderier. Tag med ham på en rejse gennem floder, dale og på bjergtoppe for at finde den evige inspiration til madlavningens kunst.

