Træt af fodkolde stuer og tårnhøje varmeudgifter? Lige nu kan du bestille et gratis isoleringstjek og få dit hus efterisoleret, uden du behøver at have penge op af lommen.

Trænger der kulde ind i værelser og stuer, selvom du har skruet helt op for varmen? Bruger du uforholdsmæssigt mange penge på varme? Hvis ja, kan det være en god idé at få tjekket isoleringen af dit hus. Meget varme forsvinder nemlig, hvis isoleringen halter, eller taget er utæt. Det skaber dårligt indeklima og er dyrt for både miljø og pengepung.

Lige nu kan du få et gratis isoleringstjek af dit hus. Det er firmaet Jydsk Tagteknik, som tilbyder isoleringstjekket. De sender en konsulent ud, som går dit hus efter og tjekker følgende:

Den eksisterende isolering

Dampspærret, som ligger under isoleringen - er det ikke tæt, kan fugten komme op til isoleringen

Om der er fugt i tagrummet

Om der er tilstrækkelig udluftning i tagrummet

Jydsk Tagteknik tilbyder også at efterisolere dit hus, uden det kommer til at koste dig ekstra. Konceptet er, at du betaler det, som svarer til din månedlige besparelse på varmeregningen over eksempelvis tre år.

Efterisolering af dit hus kan ikke kun mærkes på varmeregningen, du vil også opleve et bedre indeklima og slippe af med træk og ’kuldebroer’. Desuden kan efterisolering give huset en bedre energimærkning og dermed øge værdien af dit hus.

Klik her og bestil et gratis isoleringstjek af dit hus.

Isoleringstjek, tilbud og efterisolering i 4 enkle trin

1. BOOK ONLINE

Vælg den dato og tidspunkt, der passer dig (klik her).

2. ISOLERINGSTJEKKET

Jydsk Tagteknik gennemgår isoleringen af dit hus, inklusiv tjek af dampspær, eventuelt fugt og udluftning i tagrummet.

3. TILBUD

Du får et tilbud på en efterisolering af dit hus, som du kan vælge at bruge.

4. EVENTUEL EFTERISOLERING

Vælger du at tage imod tilbuddet, kommer Jydsk Tagteknik ud og efterisolerer dit hus. Du modtager en attest, der dokumenterer det udførte arbejde, og som kan følge husets papirer.