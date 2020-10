Akvarier og zoologiske haver nytænker aktiviteter for at sikre gæster gode corona-forhold i efterårsferien.

Når sælerne skal have mad, eller dyreunger står tæt ved hegnet, får det mange til at stimle sammen i zoologiske haver og akvarier.

Og med ekstra mange gæster på grund af efterårsferien, har de zoologiske haver, akvarier og centre tænkt alternativt, når de afvikler aktiviteter denne uge, så det er coronasikkert for alle.

Sådan lyder det fra Helle Hegelund, som direktør på Kattegatcentret og bestyrelsesformand for brancheorganisationen Daza, der dækker 15 af de største zoologiske haver og akvarier i Danmark.

- Vi nytænker fuldstændig den måde, vi laver aktiviteter på i centre, haver og akvarier. Mange aktiviteter bliver omlagt og gennemført på en anden måde, så de er coronasikre.

- Det er selvfølgelig for at undgå, at folk klumper sammen. Det betyder, at der nok ikke vil være de her store fodringer, hvor man samler mange folk på et sted, men i stedet spreder aktiviteterne ud, siger hun.

Helle Hegelund understreger, at zoologiske haver og akvarier fra sommersæsonen er godt trænet i at overholde alle coronarestriktionerne.

Derfor er der også allerede godt styr på afstand, sprit og skiltning, siger hun.

- Når folk ankommer, bliver de orienteret om retningslinjerne. Der er afstandsskilte og sprit. Og der bliver delt mundbind ud ved udskænkningsstederne, siger hun.

Flere steder havde i sommer indført krav om, at der skulle købes billet online, samt at man skulle købe adgang til et bestemt tidsrum på dagen.

Det havde blandt andet Odense Zoo.

Og det tiltag er blevet indført igen i haven i denne uge, lyder det fra direktør Bjarne Klausen.

- Der kan godt være potentiale for, at der kommer flere gæster i år. Det har vi taget højde for ved at genindføre tidsvindue-billetbestilling.

- Og det gør vi for at sprede gæsterne ud over dagen, så der ikke er helt så meget pres på midt på dagen, siger han.

Helle Hegelund understreger, at der er masser af plads og gode forhold i de danske zoologiske haver, akvarier og centre, til at danskerne trygt kan besøge dem i efterårsferien.

/ritzau/