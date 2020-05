»Jeg er rystet. Det er helt uoverskueligt at tænke på, hvad det her vil få af konsekvenser.«

Sådan lyder det, da B.T. fredag morgen fanger Henrik Vesterskov Johansen over telefonen. Han er administrerende direktør i Aalborg Zoo, som regeringen har besluttet først må genåbne i fase tre.

»Der er ikke nogen hos os, som kan forstå, hvorfor vi ikke må åbne,« siger direktøren og fortsætter:

»Vi er under åben himmel, har masser af plads og har taget alle nødvendige forbehold - og mere til, så vi er fuldstændig klar til at åbne på forsvarlig vis. Det er en katastrofe, at vi ikke får lov.«

Henrik Vesterskov Johansen pointerer endvidere, at den zoologiske have kommer til at misse mange helligdage (pinsen og grundlovsdag, red.), der ellers er store indtjeningsdage, fordi de først må åbne 8. juni.

Det vil få store omkostninger for økonomien, hvilket i sidste ende kan risikere at gå ud over dyrene.

»Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, men det kan betyde, at vi må minimere vores bestanddel af dyr,« siger den administrerende direktør.

Betyder det, at I bliver nødt til at aflive dem?

(arkiv) Den udsatte genåbning af zoologiske haver kan i sidste ende betyde, at de må aflive deres dyr.

«Det kan godt være, at vi kommer så langt ud. For det bliver svært at få andre zoologiske haver til at tage imod dem, da de jo står i samme situation som os.«

Aalborg Zoo har allerede sendt 21 ud af 49 medarbejdere hjem på grund af coronakrisen. Det svarer til 42 procent af deres medarbejdere.

»Vi bliver nødt til at minimere vores omkostninger så meget som muligt, så vi bliver nok nødt til at sende yderligere medarbejdere hjem, men problemet er, at vi i forhold til andre ikke bare kan dreje nøglen om, da vi har en masse dyr, der skal passes på.«

På den anden side af Storebælt er humøret ikke meget bedre end hos Henrik Vesterskov Johansen.

»Jeg er fuldstændig rystet og skuffet. Det er nok de ord, der dækker det bedst lige nu. Jeg forstår ikke de prioriteringer her,« siger Københavns Zoo's administrerende direktør, Jørgen Nielsen, til TV 2 Lorry.

Han forstår ikke, at de med deres 40.000 udendørs kvadratmeter ikke må genåbne, når storcentre gerne må.

Jørgen Nielsen fortæller mediet, at de hver lukkedag mister 650.000 kroner i tabt drift, hvilket i værste fald kan medføre, at de - ligesom Aalborg Zoo - må reducere dyrebestanden.

»Jeg vil ikke være så voldsom i min retorik. Det betyder, at vi skal have færre dyr, og hvilke andre zoologiske haver tror du vil tage imod dem lige nu?,« svarer han til spørgsmålet om, hvorvidt det betyder aflivning af dyr.

Også Odense Zoo er skuffede over, at de skal vente en hel måned endnu med at genåbne.

»Det vil uden tvivl få katrastrofal betydning, at vi skal vente en hel måned mere,« siger administrerende direktør Bjarne Klausen til B.T. og påpeger, at en reducering af dyrebestanden vil være allersidste løsning.

Både Aalborg Zoo, Odense Zoo og Københavns Zoo havde gjort klar til at åbne mandag den. Det har de gjort ved for eksempel at stille festivalhegn op, lavet ensretning samt andre tiltag for at nedsætte smittefaren.

