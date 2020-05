Danmark er på vej ind i fase to af genåbningen - der er mange vindere, men der er bestemt også mange tabere. En af taberene er de mange zoologiske haver landet over.

»Det føles sgu mere end alvorligt. Vi er fuldstændig rystede - vi forstår intet af det her.«

Sådan lyder svaret fra administrerende direktør i Zoo København, Jørgen Nielsen, efter torsdagens pressemøde, hvor regeringen med Mette Frederiksen i spidsen fremlagde planen på fase 2.

Man har nemlig besluttet, at det kun er de zoologiske haver, der kan besøges i bil, som får lov til at genåbne i denne fase.

»Vi har en have på 40.000 kvm udendørs,« siger Jørgen Nielsen og fortsætter:

»Maj er starten på vores højsæson, der udgør 60 procent af vores indtjening - så kan man nok regne ud, hvad det her betyder for os. Det er håbløst.«

Han forudser, at man snart når et underskud på 50 millioner kroner.

»Det her er en have fyldt med levende dyr, vi kan ikke bare lukke ned,« lyder det fra en meget frustreret direktør.

Sådan bliver genåbningen Åbningen af fase to sker i mindre faser. Det betyder, at nogle kan åbne med det samme, mens andre må vente til 18. maj. Her er en oversigt over genåbningens fase 2: Disse må åbne med det samme: Professionel idræt uden tilskuere kan åbne straks.

Udendørs idræts- og foreningsliv.

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i bil.

Flere privatansatte kan møde fysisk ind på arbejde. Disse kan åbne fra 11. maj. Storcentre og hele detailhandlen. Disse kan åbne fra 18. maj: Restauranter, caféer og lignende kan åbne dørene fra 18. maj. Statsminister Mette Frederiksen fortæller på pressemødet torsdag, at det også inkluderer værtshuse. Der er dog en række retningslinjer, der skal overholdes.

Eleverne fra 6.–10. klasse. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. Det gælder også klubtilbud.

Efterskoler.

Folkekirken og trossamfund.

Ind- og udlån på biblioteker. Kilde: Statsministeriet

Og det betyder, at de lige nu går mørket i møde med meget høj hastighed.

»Vi er på katastrofekurs - ja, vi nærmeres en konkurs med hastige skridt,« siger Jørgen Nielsen.

De zoologiske haver landet over har i forbindelse med nedlukningen modtaget en hjælpepakke fra kulturministeriet på 48 millioner kroner, men det er langt fra nok, mener han.

»Nu bliver de nødt til at vende tilbage med mere hjælp til os - ellers er det sgu slut,«