Hvorfor åbner efterskoler, når højskoler fortsat holder lukket? Hvorfor åbner man for 9. klasses-eleverne, mens universitetsstuderende må blive hjemme?

Og hvorfor holder zoologiske haver fortsat lukker, når eksempelvis storcentre snart vil være fyldt med shoppeglade danskere?

Spørgsmålene har været mange på de sociale medier og i B.T.'s liveblog, efter regeringen de seneste 24 timer har løftet sløret for både fase 2, 3 og 4.

Men hvorfor er faserne defineret, som de er? Og er der noget, som kritikerne glemmer, når de stiller spørgsmålstegn ved regeringens beslutning?

Det har B.T. taget en snak med virolog Allan Randrup Thomsen om, og vi begynder med det sidste spørgsmål, hvor svaret rent faktisk er 'ja'.

Det giver nemlig ikke altid mening at sammenligne de ting, der åbner, og dem, der forbliver lukket.

»Generelt skal folk forstå, at man ikke kan sammenligne de forskellige ting og undre sig over, hvorfor det ene er åbnet, og det andet ikke er. Det handler om, at man kan fylde karret op til en vis grad, og når det er fyldt op, så kan man ikke åbne mere,« siger Allan Randrup Thomsen, der forsker i virologi på Københavns Universitet.

Med andre ord betyder det altså, at fra myndighedernes side har haft mulighed for at lade smittebyrden stige med en vis grad, før man måtte kigge videre mod næste fase.

Kan du forstå kritikken af Folketingets genåbningsplan?

»Så selvom smittetrykket på en højskole måske er det samme som en efterskole, så må man stoppe et sted, før vi når til næste fase,« siger Allan Randrup Thomsen.

Men forstår du så, at mange især har undret sig over, at zoologiske haver fortsat må have lukket, mens eksempelvis et storcenter kan holde åbent?

»Problemet er jo, at I Zoo er der en tendens til at folk vil stimle sammen særlige steder, så på den måde er der en større risiko end i et storcenter, hvor folk vil være spredt ud,« siger virologen.

Synes du selv, at faserne ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv giver mening?

»​Fase 2 med restauranter, caféer og så videre overraskede mig ikke, men jeg synes, at fase 3 virker lidt tilfældigt udvalgt ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Som om, at man har haft nogle legoklodser, som man skulle fordele,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan eksempelvis undre mig over, at man vil åbne zoologiske haver og muséer, men at universiteterne skal forblive lukkede frem til august. Man glemmer lidt, at det også er arbejdspladser for forskere.«

Du nævner muséerne. Flere museumsdirektører har stillet sig kritiske over, at de ikke er en del af fase 2. Forstår du det?

»Det forstår jeg heller ikke helt. Jeg kan ikke se, at der er en stor smitterisiko, selvom folk måske kan stimle lidt sammen. Men her tror jeg, at det handler om, at man ikke har haft plads til at åbne alt, og så er der nok ikke nogen politikere, der har kæmpet voldsomt meget for museérne,« siger han.

Sidst, men ikke mindste: fitnesscentrene. De står til først at åbne i fase 4, og det har mange kritiseret. Giver det mening, at man venter med det?

»Fitnesscentre? Det forstår jeg godt, at man venter med. Der er en betydelig smitterisiko, hvor du går rundt og rør ved de samme ting. Det kræver en meget hård kontrol og styring af, at det bliver tørret af. Og hvis man skal være en lille smule kynisk: Ja, det er vigtigt, at vi får motion, men i princippet behøver det ikke være indendørs,« siger han.