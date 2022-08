Lyt til artiklen

I Odense Zoo er man stærkt forundret over de mange festglade unge, som deltog i weekendens drukarrangement 'Øl-fart'.

Det oplyser direktøren i Odense Zoo, Bjarne Klausen, over for B.T.

»Jeg vil gerne sige, at det er dejligt, der foregår noget nede omkring åen. Men der skal også være rammer, som man skal opføre sig inden for.«

Åen i Odense løber langs Odense Zoo – og gæster har således udsigt til åen, ligesom flere spisesteder kan skue direkte ned over åen. Og det er her, der opstod situationer, som har generet gæster i Odense Zoo.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Der er nogle af vores gæster, som sad og nød deres frokost sammen med deres børn, da det væltede op med mennesker, som skulle af med deres overskydende væske.«

»Det er hverken lækkert eller hensigtsmæssigt for vores gæster,« mener direktøren.

'Ølfart' blev afholdt lørdag, hvor hundredvis af unge deltog. Konceptet var, at der blev pustet en form for badedyr eller badebassin op, hvorefter man sejlede af sted på åen. Mange med store mængder alkohol under armen.

Også hos Odense Åfart var man generet af arrangementet, har Eva Pasgaard, som driver åfarten, påpeget over for B.T.

Noget af det skrald, som Eva og hendes kollegaer har fundet. Foto: Privatfoto Vis mere Noget af det skrald, som Eva og hendes kollegaer har fundet. Foto: Privatfoto

»Det var umuligt at opretholde en turistdrift. Vi kunne ikke sejle, og generelt var flere af vores gæster skræmte. 1000 har drukket øl, og de har tisset i folks haver. Og ellers har det flydt med tusindvis af dåser og badedyr, som de bare efterlod. Det lignede Roskilde Festival,« sagde Eva Pasgaard.

Derudover har Odense Kommune oplyst til B.T., at der efterfølgende er blevet samlet knap to tons affald siden lørdag, ligesom der ikke er blevet søgt om tilladelse til arrangementet.

I Odense Zoo har man dog ikke oplevet samme problemer med skrald.

Men det ændrer ikke på, at man sidder tilbage med en vis frustration.

Arrangementet gjorde det næsten umuligt for Odense Åfart at sejle lørdag. Foto: Privatfoto / Egen de Bakker Vis mere Arrangementet gjorde det næsten umuligt for Odense Åfart at sejle lørdag. Foto: Privatfoto / Egen de Bakker

»Nu har jeg forstået, at det er et anonymt arrangement. Men det virker, som om ingen har sørget for det. Hvis der ikke er nogen, som siger, hvordan man skal opføre sig, så gør de, som de vil. Og det stemmer nok ikke overens med den moral, vi synes, der bør være.«

»Hvis det stinker af kloak eller toilet, er det jo ikke rimeligt for vores gæster.«

Arrangørerne af arrangementet – hvis identitet er anonym – medgiver også, at det gik for vidt. Derfor bliver det heller ikke gentaget næste år.

»Hele ideen med Øl-fart har været hygge og samvær, men samtidig også med respekt for omgivelserne. Det gik rigtig godt i en del år, men de seneste par gange har der været et stigende problem med affald efterladt i naturen. I år har det været særlig slemt, og hele området er fuldstændig svinet til,« skrev man på arrangementets Facebook-side.