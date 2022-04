Dyrepasserne i Københavns Zoo gør nu et sidste forsøg på at få havens to pandaer til at lykkes med en succesfuld parring.

Blot 72 timer om året er hunnen Mao Sun i brunst, og det er derfor om at udnytte muligheden for hannen Xing Er, hvis han vil sætte pandaunger i verden.

Når mandagen er overstået, er vinduet for parring nemlig væk, og til trods for et godt forsøg fra morgenstunden melder dyrepasserne kun om forgæves indsatser fra bjørnene.

Det er derfor tid til at give parringen et sidste skud.

»Et godt forsøg er et tidspunkt, hvor begge dyr er på samme side i samme bog på samme tid,« siger Mads Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have.

Han fortæller, at panderne nu kortvarigt fjernes fra hinanden, så der i mellemtiden kan gøres rent, og betingelserne for parring er optimale.

Samtidig er håbet, at adskillelsen i sig selv vil øge pandaernes interesse for hinanden igen.

»Det er et sats. Vi gør det for at bryde rytmen, efter de har gået sammen et par døgn. Måske vil det virke,« siger Mads Bertelsen og fortsætter:

»Vi kan ikke gøre meget andet end at sørge for, at de har chancen for at være sammen med hinanden.«

Pandaerne i zoo er blevet sat sammen i håbet om parring søndag den 24 april 2022. Pandaerne i Københavns Zoo, hannen Xing Er og hunnen Mao Sun, har én gang om året chancen for at parre sig.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pandaerne i zoo er blevet sat sammen i håbet om parring søndag den 24 april 2022. Pandaerne i Københavns Zoo, hannen Xing Er og hunnen Mao Sun, har én gang om året chancen for at parre sig.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han fortæller, at Xing Er mandag morgen gjorde sit hidtil bedste forsøg, da han kravlede op på ryggen af sin artsfælle fra Kina. Han stod dog skævt for, og det blev derfor ikke til en parring i denne omgang.

»Vi oplever, at de desværre ikke er synkroniserede,« siger Mads Bertelsen.

»Hun krøller sig sammen, når han står bag hende, mens han kan finde på at være optaget af noget andet, når hun står klar.«

Direktøren fortsætter:

»Der var en episode, hvor hun stod klar - man kan se, at hun synker lidt ned, svajer i ryggen og præsenterer kønsorganerne for ham - men han løb bare hen til hende, skubbede hende lidt og løb så videre.«

Ifølge Mads Bertelsen er der ikke grund til at være optimist i forhold til, at Mao Sun bliver drægtig i dette forår.

»Mine forhåbninger for i år er nærmest ikke-eksisterende. Men jeg er stærkt opløftet af den fremgang, vi kan se. Begge pandaer har vist stor interesse for hinanden i år.«

Det er tredje gang, de to pandaer bliver sat sammen i håbet om at opnå den mindre sensation, det vil være at få pandaunger i Europa.

Det er blot sket en håndfuld gange, lyder det.

Hannen har de sidste to år ikke rigtigt forstået, hvad det med parring går ud på. I 2021 havde han eksempelvis travlt med at spise bambus.

Men da Xing Er blot er otte år, mens Mao Sun er syv, så forventes det, at de to pandaer har flere forsøg til gode de kommende år, fortæller Mads Bertelsen.

»Det skal nok lykkes på et tidspunkt,« siger han.