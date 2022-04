Den 4. maj vil den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, tale direkte til danskerne i forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse.

Det vil ske til storskærmsarrangementer i Aarhus og København. Det skriver Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten står sammen med Politiken bag storskærmsarrangementerne, som starter klokken 21 og varer cirka en halv time.

Eventen hedder 'Tænd et lys for Ukraine' og er åbent for alle, der vil deltage.

Zelenskyj vil tale direkte til de fremmødte danskere via en videoforbindelse fra et hemmeligt sted i Kyiv.

De to arrangementer foregår på Bispetorvet i Aarhus og Rådhuspladsen i København.

I København vil statsminister Mette Frederiksen (S) holde tale, mens udenrigsminister Jeppe Kofod (S) taler i Aarhus.

Som eventets navn indikerer, vil der udover talerne blive tændt lys og fakler for Ukraine.