Volodymyr Zelenskyj har udpeget ny ukrainsk ambassadør i Danmark. Overgangen til den nye sker midt december.

Der bliver skiftet ud i den ukrainske ambassadørstol i Danmark i midten af december, når Andriij Yanevskyij overtager posten fra Mykhailo Vydoinyk.

Det bekræfter den ukrainske ambassade i København til Politiken.

Skiftet sker som et led i en større omrokering i de ukrainske ambassadeposter rundt i verden.

Ifølge mediet skete skiftet allerede i slutningen af oktober, men det var først i sidste uge, den tidligere ambassadør var på officielt afskedsvisit ved dronningen.

Mykhailo Vydoinyk har siddet på posten de seneste fem år. Men han cementerede først for alvor sit ansigt og navn fast hos den danske befolkning, da Rusland gik storstilet ind i Ukraine i februar sidste år.

Siden da har han flere gange stillet op til interviews i diverse medier og store dagblade for at komme med meget direkte budskaber om danskernes stillingtagen til Rusland og krigen i Ukraine.

Han har blandt andet ikke været bleg for at rette skarp kritik mod danske virksomheder, der på den ene eller anden måde har haft aktiviteter i Rusland siden krigens start.

Allerede tidligt efter Ruslands indtog i Ukraine i februar sidste år lød det fra Vydoinyk i et interview med Berlingske, at hjælpen til ukrainere, der kom til Danmark, skulle være kortsigtet.

For ukrainerne skulle gerne vende hjem til Ukraine igen.

- Min opfordring til den danske regering er, at den gør, hvad den kan for at hjælpe ukrainerne. Men den skal ikke skabe forhold, der gør, at de bliver her i lang tid eller resten af deres liv, sagde han til avisen.

Politiken skriver, at den snart nytiltrådte ambassadør Andriij Yanevskyij kommer fra en stilling som stabschef i det ukrainske udenrigsministerium.

