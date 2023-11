Hvis man spørger den ukrainske præsident, er han blevet forsøgt dræbt mindst fem gange af Rusland, siden krigen brød ud.

Det fortæller han nemlig selv i et interview med britiske The Sun.

Men Volodymyr Zelenskyj er som bekendt fortsat i live, og det kan han blandt andet takke den ukrainske sikkerhedstjeneste for, da den, ifølge præsidenten, har stoppet de påståede drabsforsøg i tide.

»Det er ligesom covid. Det bliver nemmere hver gang,« joker Zelenskyj overfor mediet.

Det første attentatforsøg mod ham skete allerede på invasionens første dag og var det mest skræmmende ud af de angivelige mange forsøg, fortæller han.

Og så hævder han, at det er den russiske præsident, Vladimir Putins, store ønske at få ham fjernet.

Rusland invaderede Ukraine den 24 februar sidste år, og siden har krigen raseret de to lande, hvor ingen af de to præsidenter ønsker at give op.

Krigen har haft stor opmærksomhed fra flere af Vestens ledere, hvis fokus for første gang dog har rykket sig mod krigen mellem Israel og terrororganisationen Hamas.

Det har blandt andet betydet, at forsyningerne af ammunition har ændret sig til det værre for Ukraine.