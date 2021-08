Zander Falkenberg troede ikke sine egne øjne, da hans hund Omega på en gåtur onsdag begyndte at tygge i noget, der lå på græsset.

Ved nærmere eftersyn viste det sig nemlig at være et stykke pølse med en lang skrue igennem.

Heldigvis kunne Zander hurtigt konstatere, at Omega ikke havde tygget på en måde, hvor sømmet havde forvoldt nogen som helst skade.

Men ikke desto mindre var han godt og grundigt rystet over fundet.

Sådan så det stykke pølse ud, som Omega pludselig tyggede i

»Jeg måtte sgu tage hjem, for jeg var decideret chokeret over at finde sådan noget. Hvad er der galt med folk?,« siger Zander til B.T.

Zander er ellers vant til at lufte sin Omega i Vestparken i Randers, og der har aldrig været problemer med fælder eller lignende.

Han gik dog direkte hjem og lavede et opslag på sin Facebook-profil, og her var der en anden, der skrev, at en hund for 14 dage siden også var blevet forgiftet af en godbid.

»Måske det er, fordi folk går rundt med deres hund løs? Jeg ved det ikke, men nogen har i hvert fald et problem med hunde, for det her er et decideret angreb,« siger Zander Falkenberg.

Zander og Omega

Opslaget, hvor Zander advarer mod Vestparken, er blevet delt næsten 500 gange.

Selv har han besluttet sig for ikke længere at lufte Omega i Vestparken, da han er nervøs for at løbe ind i sådan en fælde igen.

»Jeg gik derop senere for at tjekke, om jeg kunne finde andre fælder, men det kunne jeg heldigvis ikke. Nu vil jeg dog alligevel fremover gå et andet sted med hende,« siger Zander.