»Jeg går i chok - jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 16 år, jeg har boet her.«

20-årige Zana Hassan fik en ubehagelig overraskelse torsdag, hvor han overnattede hos sin mor og lillebror i Højby i det sydlige Odense.

Zanas mor har - måske ikke så uvant klokken 6.30 en hverdag - vækket sin søn. Det usædvanlige er, at hun fortæller ham, at naboen lige har banket på og fortalt, at der er ukendte gerningsmænd, der har smadret bagruderne på familiens to biler.

»Det er ikke noget, vi har oplevet i Højby før,« siger Zana Hassan om synet af de i alt seks biler, der har fået smadret bagruden på parkeringspladsen.

Først tænkte han, at det var nogle unge, der har kedet sig.

Da han havde snakket med naboerne, stod det dog klart, at hærværksmanden havde været på spil mellem fire og seks om morgenen. Det fik ham til at undre sig over, hvem det så kunne være.

»Det er virkelig ikke en behagelig oplevelse. Det er ikke så meget bilerne, jeg tænker på. De kan laves. Det er mere tankerne om, hvad sådan en person ellers kan finde på,« siger Zana om hærværksmanden.

Zana Hassan bor selv i centrum af Odense med sin storebror, men overnattede i sit barndomshjem natten til torsdag på grund af hans lillebrors fødselsdag.

»Det har altid været et stille og roligt område, hvor de fleste kender hinanden, derfor er det ekstra rystende,« fortæller han.

Fyns Politi bekræfter overfor B.T., at der natten til torsdag har været begået hærværk på seks biler i Højby.

En 59-årige mand skulle natten til fredag være blevet anholdt for at have begået groft hærværk mod personbiler et andet sted i Højby. Det skriver Fyens.dk, der også fortæller, at politiet også formoder, at manden står bag hærværket på parkeringspladsen ved Zana Hassans barndomshjem natten til torsdag.

»Jeg håber, de har fat i den rigtige. Mest for at fjerne sådan en person her fra Højby.«