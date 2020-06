Talskvinden for Black Lives Matter er en varm kartoffel i samfundsdebatten i disse dage. For Bwalya Sørensen og hendes udtalelser skiller vandene.

Også blandt mange unge sorte danskere, også gerne vil gå forrest i kampen mod diskrimination i Danmark og politivold i USA.

En af dem er 24-årige Yusuf Alin, som med sin veninde var blandt de tusindvis af danskere, der mødte op til Black Lives Matter-demonstrationen i København i søndags.

Det var dog ikke følelsen af sammenhold, som fyldte mest hos Yusuf, da menneskemængden bevægede sig fra den amerikanske ambassade mod Christiansborg.

Det føltes forkert for Yusuf, at der blev gjort forskel på hvide og sorte danskere ved en demonstration om netop ulighed og uretfærdighed. Foto: Privatfoto: Oliver Bjørn Andersen Vis mere Det føltes forkert for Yusuf, at der blev gjort forskel på hvide og sorte danskere ved en demonstration om netop ulighed og uretfærdighed. Foto: Privatfoto: Oliver Bjørn Andersen

Her blev det, som B.T. tidligere har beskrevet, anvist, at hvide personer skulle råbe andre slagord end sorte. Hvide skulle heller ikke gå forrest i demonstrationen.

»Når vi kæmper mod, at samfundet gør forskel på sorte og hvide – især i USA – så føles det forkert at gøre det samme til demonstrationen,« siger han til B.T. efter først at have talt med Berlingske.

»Jeg vil næsten kalde det raceadskillelse, når sorte skal gøre én ting og hvide noget andet. «

For Yusuf virkede det absurd, at man næsten diskriminerede den anden vej til en begivenhed, som problematiserede netop det.

Black Lives Matter-demonstration i København 7. juni 2020. Ritzau Scanpix. Foto: Nikolai Linares Vis mere Black Lives Matter-demonstration i København 7. juni 2020. Ritzau Scanpix. Foto: Nikolai Linares

»Flyt jer venligst. Flyt jer. Hvide mennesker – stil jer her,« sagde Bwalya Sørensen blandt andet ved demonstrationen.

»Vi vil gerne have 'black people' op foran ved bannerne. Vi ved godt, at der har været forargelse omkring det, men vi er ligeglade.«

Hvide personer blev på Black Lives Matter Danmarks Instagram-profil også rådet til ikke at tale med pressen og iværksætte kampråb.

I Yusufs øjne var det forkert at adskille folk i hudfarve. Alle de fremmødte var kommet af samme grund – de ville støtte et vigtigt budskab og en vigtig kamp mod ulighed og uretfærdighed.

Den samlede oplevelse gjorde, at han forlod demonstrationen. Siden satte han ord på sin frustration på Facebook, da han mener, at han som sort nemmere kan kritisere dele af demonstrationen offentligt.

»Jeg valgte at gå, fordi jeg ikke kunne stå inde for det. Jeg vil gerne støtte Black Lives Matter, men ikke på den måde, som det blev gjort i søndags,« siger han.

Yusuf er ikke alene om at kritisere den kurs, som Bwalya Sørensen lægger for dagen.

'Jeg græmmes over ledelsen af Black Lives Matter Denmark. De forplumrer budskabet med alt muligt tosseri,' lød det fra fodboldspilleren Jamil Fearrington på Twitter.

»Jeg forstår ikke, hvordan talspersonen for Black Lives Matter Denmark, Bwalya Sørensen, ikke kan se det absurde i, at man laver specielle regler baseret på specifikke hudfarver til en demonstration, der er imod diskrimination baseret på hudfarve. Det giver ikke mening, det er enormt modsigende,« sagde han efterfølgende i et interview med B.T.

Den ihærdige aktivist Bwalya Sørensen har de seneste dage arrangeret talrige demonstrationer i Danmark – i både København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Det har ikke været muligt at træffe Bwalya Sørensen til en kommentar.