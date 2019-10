YouSee forsøger at 'presse Discovery ud af tv-markedet og diktere, hvilket tv-indhold deres kunder skal se.'

Discoverys direktør Christian Kemp angriber YouSee, som mandag opsagde aftalen med Discovery. Nu svarer YouSee igen.

Tv-krigens store stridspunkt er, om Discoverys Kanal 5 også fremover skal udbydes i YouSees tv-pakker eller ej.

Det er den i dag, og sådan bør det fortsat være ifølge Discovery. Men det er YouSee ikke enig i.

For ifølge direktør Jacob Mortensen er der en god grund til, at YouSee ikke længere vil inkludere Kanal 5, i deres grundpakke.

»Hverken Discovery eller YouSee skal diktere, hvad danskerne skal se. Brugerene ønsker mere valgfrihed, og det er et vilkår, vi som tv-udbydere skal imødekomme,« siger YouSees direktør Jacob Mortensen.

Derfor vil YouSee lægge Kanal 5 - og alle Discoverys andre kanaler over i deres Bland Selv-tilbud - en potentiel katastrofe for Discovery idet Kanal 5 som en del af grundpakken i dag når ud til 1,2 millioner danske husstande.

Det tal vil sandsynligvis falde, hvis YouSees kunder fremover aktivt skal tilvælge kanalen. Og med det Discoverys annonceindtægter.

Discoverys direktør Christian Kemp mener ikke valgfrihed er den reelle årsag til YouSees udmelding.

»Hvis det her virkelig handler om valgfrihed og fleksibilitet, så burde YouSee fjerne de faste TV-pakker og flytte alle kanaler over i 'Bland Selv' inklusive deres egen kanal Xee – og ikke kun Discoverys. I mine øjne er det desværre slet ikke det, der er målet for YouSee: YouSee bruger i stedet sin dominerende markedsposition til at presse Discovery ud af tv-markedet og diktere, hvilket TV-indhold deres kunder skal se,« siger han i en pressemeddelelse.

Har Discovery ikke en pointe? Der er jo stadig mange andre kanaler i jeres grundpakke, som folk jo ikke kan til- eller fravælge. Hvorfor så ikke længere Kanal 5?

»Mange af de andre tv-selskabers kanaler ligger i forvejen i vores 'Bland Selv'-univers. Vi vurderer, at Discoverys kanaler også hører til der,« siger Jacob Mortensen.

Hvorfor?

»Det skyldes ændret adfærd blandt tv-seerne. Nogle af de kanaler, som tidligere havde mange seere, bliver i dag set mindre.«

Og en af de kanaler er Kanal 5?

»Ja.«

Fakta: Discovery Networks har 11 kanaler Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science – samt streamingtjenesterne Dplay, Eurosport Player og Golftv.

Set fra Discoverys side er den reelle årsag en helt anden; at I som den største spiller forsøger at tvinge dem ud af tv-markedet. Hvad siger du til det?

»Vi ønsker ikke at presse Discovery ud af markedet. Tværtimod vil vi gerne give vores kunder adgang til Discoverys kanaler i Bland Selv-universet.«

Er det et ufravigeligt krav fra jeres side, at Kanal 5 ikke længere skal være en del af jeres grundpakke?

»Jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af at føre forhandlingerne via pressen. I stedet vil jeg opfordre til at vi og Discovery sætte os sammen og taler om det.«

Hvordan er stemningen i forhandlingerne lige nu. Set udefra virker det som om, I står ret langt fra hinanden?

»Jeg er ked af den hårde tone fra Discoverys side i pressen og i deres kampagner, men vi er selvfølgelig klar til at fortsætte forhandlingerne og håber at nå frem til en aftale,« siger Jacob Mortensen.

Jacob Mortensen tilføjer, at YouSees kontrakt med Discovery udløber ved årsskiftet, og at der derfor stadig er tre måneder til at forhandle en ny aftale på plads mellem parterne.

»Det er en standard proces. Vi sender Discovery en opsigelse for at overholde den frist, der står i den nuværende kontrakt,« siger han om forhandlingerne.