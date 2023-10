»Vi anbefaler, at du skifter til fiber – hurtigst muligt.«

Sådan lyder overskriften i det, som en YouSee-kunde overfor Finans kalder »nærmest et trusselsbrev.«

Kundebrevet er sendt ud af telegiganten med et budskab om, at det er på tide at udskifte det klassiske bredbånd via telefonstikket til nyere teknologi.

Fra YouSee lyder argumentet, at 'internet via kobber i fremtiden ikke vil være muligt'.

Brevet har dog fået kunden til at spørge sig selv, om der blot er tale om 'en tom trussel i håb om et mersalg', skriver Finans.

Nuuday, som driver YouSee, forklarer omvendt meldingen med, at man ønsker at sikre kunderne en god oplevelse.

»Som serviceudbyder vil vi hos YouSee selvfølgelig gerne have vores kunder med på den mest fremtidssikrede teknologi, så de bliver længe hos os og får en god kundeoplevelse. Det gælder også vores nuværende DSL-kunder, der altså p.t. kører på en teknologi, som vores operatør TDC Net har sagt vil blive udfaset inden 2030,« lyder det i en udtalelse fra Nuudays presseafdeling til Finans.

632.000 kunder fik ved udgangen af 2020 deres bredbånd over kobbernettet, som TDC Net også ifølge Børsen har varslet at lukke »inden udgangen af årtiet«.