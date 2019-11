Endnu engang forsøger svindlere at franarre godtroende danskere deres betalingsoplysninger.

Denne gang er det YouSee, som bliver udnyttet i svindlernes forsøg på at stjæle penge.

På Facebook skriver selskabet, at der i øjeblikket florerer såkaldte 'phishing'-mails, som bliver fremstillet således, at det ligner, at YouSee er afsenderen.

'Har du modtaget denne mail, skal du blot slette den,' advarer YouSee.

Sådan ser snydemailen ud. Folk, der får den, skal slette den med det samme. Foto: YouSee Vis mere Sådan ser snydemailen ud. Folk, der får den, skal slette den med det samme. Foto: YouSee

'Phishing' er den form for svindel, hvor kriminelle forsøger at få fingrene i penge eller fortrolige oplysninger fra internetbrugere.

I de 'YouSee'-mails, der er i omløb netop nu, skriver svindlerne, at modtagerens betalingsoplysninger skal valideres, og at hvis oplysningerne ikke bliver opdateret, vil personens konto blive lukket.

Flere Facebookbrugere skriver i YouSee's kommentarfelt, at de har modtaget mailen.

Hvis man har modtaget den, opfordres man til at slette den med det samme.