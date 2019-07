Det bliver sværere og sværere at finde ud af, hvad man egentlig kan stole på på internettet.

YouSee fortæller nu, at der er falske konkurrencer i omløb, som bliver fremstillet som om, at YouSee selv og TDC står bag.

Selskabet skriver, at konkurrencerne dukker op som pop op-beskeder, når man surfer rundt på nettet.

‘Vi kan desværre konstatere, at der i øjeblikket er en række falske konkurrencer i omløb, hvor det ser ud som om, at YouSee eller TDC er afsenderen,’ skriver YouSee på deres facebookside.

YouSee advarer mod phishing. Vis mere YouSee advarer mod phishing.

De falske konkurrencer er det såkaldte ‘phishing’, hvor svindlere forsøger at få fat i fortrolige oplysninger eller penge fra internetbrugere.

Her kan der eksempelvis stå, at man har vundet, og man bliver dernæst ledt til en side, hvor man skal taste sine personlige oplysninger ind for at modtage præmien.

YouSee opfordrer til, at hvis man støder på konkurrencer, hvor man ikke er sikker på, om den er sand eller falsk, så skal man kontakte selskabet og forhøre sig.

Det kræver heller ikke en grundig efterforskning på deres facebookside for at finde frem til en masse personer, der har skrevet, at de har modtaget de falske konkurrencer.