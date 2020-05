Ifølge Statens Serum Instituts opgørelse tirsdag er færre indlagt med corona, mens tre har mistet livet.

Yderligere tre personer er blevet føjet til listen over coronadødsfald i Danmark ved den daglige opdatering fra Statens Serum Institut.

Dermed er 551 personer døde i Danmark efter smitte med coronavirus, viser tallene.

Af de tre dødsfald, der er føjet til opgørelse, er to af personerne døde i weekenden - men ikke kommet med i mandagens opgørelse. Den tre patient er død mandag.

Den daglige opdatering viser tirsdag også, at antallet af indlagte er faldet med tre, siden der blev gjort status mandag morgen.

Det betyder, at der nu er registreret 141 indlagte. Det er 36 færre end for eksempel for en uge siden.

Der har de seneste måneder løbende været udsving i antallet af indlagte - blandt fordi der ikke udskrives så mange i weekenden.

Men hvis man justerer for de daglige udsving, har der været en uafbrudt tendens til et faldende antal indlagte siden 5. april, hvor 504 var indlagt.

Af de 141, der ifølge tirsdagens opgørelse er indlagt, er der også færre, der behandles på intensive afdelinger og med respirator, end mandag.

I tirsdagens opgørelse er antallet af patienter på intensive afdelinger faldet til 25. Det er én mindre, end opgørelsen mandag viste. Af de 25 ligger 18 i respirator. Det er tre færre end mandag.

Tidligere tirsdag oplyste Statens Serum Institut, at de danske sundhedsmyndigheder har konstateret 76 nye smittetilfælde med corona.

Det er lavere end de 115, som myndighederne betegner som havende overstået en infektion.

Begge disse tal skal dog tages med flere forbehold. Eksempelvis er antallet, der har overstået en infektion en registeropgørelse af antallet af personer, der 14 dage efter en positiv prøve ikke er indlagt eller døde.

Det er stadig tilfældet, at størstedelen af de indlagte ligger på hospitaler øst for Storebælt.

