I alt 576 mennesker er døde med coronavirus i Danmark. Antallet af indlagte stiger lidt og er igen over 100.

Mindst to personer er i det seneste døgn døde med coronavirus i Danmark.

Det er meldingen mandag i den seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Dermed er i alt 576 personer døde med coronavirus i Danmark.

Statens Serum Institut havde 28. maj driftsforstyrrelser i Dødsårsagsregistret.

Mandag påpeger seruminstituttet, at driftsforstyrrelsen muligvis kan have medført, at dødsattester er blevet registreret senere end ellers.

Coronavirus er ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldet. Hvis dødsfaldet sker inden for 30 dage efter en positiv test, tæller det med i statistikken.

Antallet af indlagte stiger en lille smule og er igen over 100 personer.

103 personer er indlagt, fem flere end søndag, hvor 98 var indlagt.

Søndag var første gang siden 17. marts, at antallet af indlagte lå under 100 personer.

/ritzau/