Antallet af indlagte coronapatienter falder med seks personer. Der er registreret 24 nye smittetilfælde.

Statens Serum Institut har søndag registreret i alt 589 personer, der er døde med coronavirus.

Det er to flere coronarelaterede dødsfald sammenliget med tallet, der blev offentliggjort lørdag.

Det er ikke nødvendigvis coronavirus, der er dødsårsagen. Men det betragtes som et coronarelateret dødsfald, hvis der 30 dage forinden har været påvist Covid-19.

Samtidig falder antallet af indlagte coronapatienter med seks personer til 75.

Man skal tilbage til den 16. og 17. marts for at finde et tilsvarende lavt tal.

Dengang var henholdsvis 62 og 82 personer indlagt. Men modsat nu var kurven opadgående.

Antallet af indlagte på intensivafdelinger og i respirator er uforandret siden lørdag.

Tallene er henholdsvis 15 og 9.

De nyeste tal viser også, at der er registreret yderligere 24 smittede. Det samlede antal bekræftet smittede er dermed 11.948.

Af dem har langt hovedparten - 10.755 - overstået infektionen.

Samlet set er 579.400 personer blevet testet for coronavirus.

Det er 7568 flere end tallet, der blev offentliggjort lørdag.

Strategien for at teste folk har skiftet flere gange, siden det første tilfælde af Covid-19 blev registreret herhjemme 27. februar.

Det var en medarbejder fra TV2, der havde pådraget sig virusset under en skiferie i Norditalien.

I starten skulle alle med symptomer testes. Siden blev den såkaldte inddæmningsstrategi afløst af en afbødningsstrategi.

Her blev test forbeholdt de alvorligt syge patienter.

Siden er gruppen af danskere, der kan blive testet, udvidet ad flere omgange.

Senest har regeringen gjort det muligt for personer, der ikke har symptomer på coronavirus, at blive testet.

Det er sket som led i en offensiv teststrategi, hvor der lægges vægt på smitteopsporing hos kontakter til smittede personer.

/ritzau/