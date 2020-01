Fire danskere er på vej hjem fra Kina efter udbrud af coronavirus. Yderligere ti danskere skal med fransk fly.

Yderligere ti danskere hentes til Danmark fra Kina med et fransk fly og ventes at komme til Europa tidligst søndag.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde i Udenrigsministeriet fredag eftermiddag.

De ti danskere skal forbi Bruxelles, før turen kan gå til Danmark.

- De vil være ledsaget af en medarbejder fra den danske ambassade i Paris. Dette fly vil ankomme i Bruxelles, hvor den danske ambassade i Bruxelles bistår med overdragelsen til Forsvarets fly, siger Jeppe Kofod.

- Dermed vil samtlige danskere, som vi er bekendt med, og som har ønsket at blive hjulpet, være evakueret.

Tidligere har der været tale om, at fire skulle evakueres i første omgang og 11 personer i anden omgang. Det sidste tal er nu justeret til ti.

De første fire danskere, der er blevet evakueret fra Kina grundet coronavirus, ventes at ankomme fredag eftermiddag i Madrid. Forinden har de mellemlandet i Storbritannien.

De fire danskere er to dansk-kinesiske par - begge fra Sjælland. Fra Madrid vil de blive transporteret i Forsvarets fly til Roskilde Lufthavn.

- De vil (i Madrid, red.) blive modtaget af den danske ambassade og blive hjulpet om bord på Forsvarets fly til Danmark, siger Jeppe Kofod.

De to par ventes at være på dansk jord fredag aften. Også norske statsborgere er med på flyet til Danmark fredag aften, fortæller Kofod.

Udenrigsministeriet råder danske rejsende til at være ekstra forsigtige i hele Kina, og det fraråder alle rejser til provinsen Hubei.

Det fastholdes, fortæller Jeppe Kofod.

- Vi fastholder det nuværende niveau, men rejsevejledningen vil blive opdateret med vigtig information for danskere, som opholder sig i Kina, siger han.

Udenrigsministeren fortæller, at det danske udrykkerhold, som har været i Wuhan for at hjælpe danskerne, ventes at forlade byen, når de ti sidste danskere er lettet fra byen.

- Koordinationen - herunder flylogistikken - er vanskelig under de omstændigheder, der er. Det er ikke nogen nem operation, siger Jeppe Kofod.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, har tidligere fortalt, at der i Roskilde vil blive foretaget en risikovurdering af de borgere, som kommer. Men styrelsen forventer, at danskerne er raske.

Skulle en af dem mod forventning udvise symptomer på smitte med coronavirus, vil vedkommende blive transporteret til højisolation på Hvidovre Hospital.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen. I alt har virusset spredt sig til over 20 lande.

Flere end 200 personer er døde af virusset.

