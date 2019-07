Midt- og Vestjyllands Politi har fra 1. juli overflyttet ti ekstra betjente til Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording, der blandt andet huser afviste asylansøgere.

Dermed bruger politikredsen 30 politiårsværk på at håndhæve loven om opholds- og meldepligt for de udlændinge, der bor på udrejsecentret. En lov, som 1. juni blev skærpet væsentligt, så en udlænding nu skal varetægtsfængsles efter 6 overtrædelser mod før 150 overtrædelser.

Midt - og Vestjyllands Politi anholder i øjeblikket mellem seks og ti personer om ugen i den forbindelse.

De nye opgaver betyder, at politikredsen må holde igen med andre politiopgaver, fortæller chefpolitiinspektør Claus Hilborg til DR P4 Midt & Vest.

»Der vil være nogle efterforskninger, som ikke bliver sat i gang.«

Det kan være mindre narkoefterforskning og færre færdselskontroller.

»Det er en ret stor arbejdsindsats, der skal løftes. Vi får penge til opgaven. Men mandskabsmæssigt skal vi finde de ekstra betjente inden for de politifolk, vi har. Der kommer ikke ti politifolk ekstra,« siger Claus Hilborg.

Han tilføjer, at der kører lige så mange politipatruljer som før 1. juli, og at lokalpolitiet også er intakt.

Henrik Skriver Jensen er fællestillidsrepræsentant for betjentene i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Han siger, at de ekstra politiopgaver på Kærshovedgård presser arbejdsmiljøet.

»Det er ikke fordrende for arbejdsmiljøet, at man begynder at flytte folk fra opgaver, de sidder med i forvejen. Og nogle er flyttet mod deres vilje,« siger Henrik Skriver Jensen.

1. september flytter Midt- og Vestjyllands Politi også ti administrative medarbejdere til Kærshovedgård.