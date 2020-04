364 er døde med corona. Antallet af indlæggelser er steget lidt i forhold til søndag. 336 personer er indlagt.

Yderligere ni personer i Danmark har mistet livet, efter at de er blevet smittet med coronavirus.

I alt er 364 personer døde. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Søndag var tallet 355.

Det vides ikke med sikkerhed, om coronavirusset har været årsagen til, at de har mistet livet. Alle, der dør inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.

Tallene for antallet af indlæggelser er faldet over den seneste uge. Fra søndag til mandag er tallet vokset en smule. Mandag er 336 personer indlagt med coronavirus. Dagen før var det 319.

72 personer er i respirator, hvilket er én færre i forhold til søndagens opdatering.

Det er fortsat hovedstadsområdet, der har flest indlæggelser. Området tegner sig for over halvdelen af det samlede antal indlæggelser med 178.

Der er fortsat 84 personer på landsplan, der har brug for intensiv behandling, hvilket var det samme som søndag.

Mandag fik flere liberale erhverv som frisører, fysioterapeuter, tatovører og tandlæger lov til at åbne døren igen for kunder, efter de har været lukket på grund af coronakrisen.

I forbindelse med åbningen forventer myndighederne, at flere vil blive smittet. Det vurderes samtidig, at smittetallet kan holdes under kontrol, så længe åbningen af Danmark sker gradvist.

Antallet af registrerede smittetilfælde med coronavirus i Danmark er mandag steget til 7515. Det er en stigning på 131 på et døgn.

En del af dem, der er testet positiv for coronavirus, er ikke længere syge. Statens Serum Institut har registreret, at 4312 har overstået infektionen.

Infektionen meldes overstået, hvis personen 14 dage efter smitten ikke enten er indlagt eller død.

Dødeligheden for dem, der er registreret smittet, er fortsat 4,8 procent.

