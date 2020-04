142 er bekræftet smittet med coronavirus siden lørdag. 7384 er blevet konstateret smittet i alt i Danmark.

Yderligere ni er døde med coronavirus i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag. 355 er døde i alt.

Det vides ikke med sikkerhed, om coronavirusset har været årsagen til, at de har mistet livet. Alle, der dør inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.

Der er søndag 2 flere indlagt på sygehus med coronavirus end lørdag. 319 er indlagt i alt. 84 af dem er indlagt på intensiv, heraf 73 i respirator.

Især i hovedstadsområdet hærger virusset. Her er over halvdelen - 167 - af coronapatienterne indlagt.

Også antallet af personer, der er bekræftet smittet med coronavirus, er steget fra lørdag til søndag. 7384 er konstateret smittet i alt. Det er 142 flere end lørdag.

Tallene er dog behæftet med usikkerhed. Det er langtfra alle, der udviser symptomer på coronavirus, der testes.

Det reelle smittetal kan være 30-70 gange højere, har SSI tidligere vurderet.

Der er blevet taget 94.277 test for coronavirus i Danmark. Det er knap 3000 flere end lørdag.

/ritzau/