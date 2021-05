For andet døgn i træk er det mindst én ud af 200 foretagne PCR-prøver, der har vist et positivt svar for coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Instituts (SSI) daglige opgørelse mandag.

Tallene viser, at der er foretaget 151.115 PCR-prøver, og at de har bekræftet smitte hos 761 personer. Det giver en positivprocent på 0,50.

Det er dermed andet døgn i træk, hvor positivprocenten har været minimum 0,50.

Søndagens opgørelse viste en positivprocent på 0,53. Det var første gang siden slutningen af januar, at den lå over 0,50 procent.

Mandagens opgørelse viser, at antallet af indlagte patienter indlagt med corona er steget med fem til 184.

Af de 184 indlagte er 42 på intensiv, og 21 af dem får hjælp af en respirator.

Med til historien om det stigende antal indlagte hører, at der ofte udskrives færre patienter omkring weekenden. Det skyldes, at der er mindre personale i kommunerne til at tage imod borgerne.

Da epidemien kulminerede op mod jul og nytår var det især de allerældste, som blev så syge, at de blev indlagt på intensivafdelingerne.

Det billede har ændret sig, i takt med at mange af de ældste nu er blevet vaccineret, forklarer overlæge Christian Wamberg, intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital.

- Den typiske patient på intensivafdeling hos os er en mand på mellem 40 og 70 år med en eller to underliggende kroniske sygdomme.

- Billedet har ændret sig, i takt med at vi har fået vaccineret flere fra den ældre generation. Så bliver patienterne hos os færre, men desværre også yngre, siger han.

Den gennemsnitlige tid for indlæggelsen på intensiv er omkring 12 til 14 dage.

Coronapatienter udgør ifølge overlægen cirka en tredje del af afdelingens patienter.

Det seneste døgn er der ikke registreret nye dødsfald hos coronasmittede. Det vil sige, at der fortsat er 2490 coronarelaterede dødsfald herhjemme.

Foruden PCR-testene er der også blevet foretaget 258.642 lyntest det seneste døgn. De positive tilfælde herfra indgår dog ikke i smittetallet.

Det skyldes, at der er større usikkerhed forbundet med svarene fra lyntest. Myndighederne opfordrer derfor til, at man får taget en PCR-test, hvis man er blevet testet positiv med lyntest.

I vaccinationsprogrammet er der nu 1.367.495 borgere, der har fået mindst ét stik med coronavaccine. Det vil sige, at de har påbegyndt vaccination. Andelen svarer til 23,4 procent af befolkningen.

669.970 borgere har fået begge stik og er færdigvaccinerede. Det svarer til 11,5 procent af befolkningen.

