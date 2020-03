Fra søndag til mandag er flere danskere døde med coronavirus. Nu er i alt 77 døde, mens de var smittet.

Antallet af coronasmittede danskere, der ender med at dø, fortsætter med at stige.

Mandag er indtil videre 77 personer døde, mens de var smittet med virusset. Det er fem flere end et døgn tidligere, viser tal fra Statens Serum Institut.

Antallet af coronasmittede, som er indlagt på landets sygehuse, fortsætter også med at stige.

Mandag er 533 personer indlagt, og det er 34 flere end et døgn tidligere.

Af de 533 er der 137 af dem, der er på intensivafdeling. Det er en stigning på seks personer i forhold til søndag.

Og af de 137 er der mandag 119, som har det så skidt, at de er nødt til at få hjælp af en respirator. Det er seks flere i løbet af et døgn.

Herhjemme er foreløbigt 2555 personer blevet testet positive for coronavirusset. Der forventes dog at være en del flere, som er smittet.

