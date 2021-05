164 personer indlagt med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut. Det er to flere end lørdag.

Der er det seneste døgn konstateret 964 coronasmittede, viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed ligger antallet af smittede på nogenlunde samme niveau som hidtil i maj, hvor det har bevæget sig omkring 1000.

De nye smittetilfælde er fundet blandt 173.269 PCR-test. Det svarer, til 0,56 procent af testene er positive for coronavirus.

Tallet kendes også som positivprocenten og har siden slutningen af januar dagligt været under 0,50 frem til maj. I maj har den flere gange været over 0,50.

Det kan dog være svært at sammenligne positivprocenten med perioder, hvor betingelserne for - og omfanget af - test har været anderledes.

Tallene fra SSI viser desuden, at der er sket 30 nye indlæggelser blandt smittede.

Søndag morgen var 164 personer indlagt på et af landets hospitaler. Det er to flere end for et døgn siden. Når tallet ikke stiger mere, er det, fordi der også er nogle, som bliver udskrevet.

Ingen er døde.

/ritzau/