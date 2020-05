Nu er 334.260 personer blevet testet for corona. 10.591 test har vist sig at være positive.

Der er registreret 10.591 coronasmittede danskere. Det er en stigning på 78 personer siden mandag.

Det viser de nyeste tal fra myndighedernes coronaovervågning tirsdag formiddag.

334.260 personer er blevet testet. Det er en stigning på 7700 personer siden mandag.

Tallene for smitte er behæftet med en del usikkerhed. Der formodes at være et mørketal, da ikke alle smittede oplever symptomer og bliver testet.

Det første danske tilfælde af coronavirus blev registreret 27. februar. Det var en mand, der havde pådraget sig smitten på skiferie i Norditalien.

Coronavirus har ikke udviklet sig helt så voldsomt som frygtet.

Det har betydet, at samfundet er ved at genåbne efter at have været lukket ned siden midten af marts.

Senest har shoppingcentre og stormagasiner mandag fået mulighed for at genåbne.

Smittetrykket har desuden vist en faldende tendens. Ifølge Statens Serum Institut er trykket trods den begyndende genåbning faldet fra 0,9 til 0,7.

- Vi har fået coronasmitten under kontrol. Vi har netop taget fat på anden fase af genåbningen, og vi har nu en samlet plan for, hvordan vi gradvist genåbner hele samfundet. Den plan står hele Folketinget bag, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag formiddag.

Her bebuder hun en ny strategi for test og smitteopsporing.

Regeringen vil blandt andet oprette en ny styrelse, der skal sikre forsyning af værnemidler og øge testkapaciteten.

Der har tidligere været kritik af regeringens teststrategi.

Direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, erkender i tirsdagens udgave af Politiken, at det ikke har været godt nok.

- Tydelig kommunikation om teststrategien er vi generelt ikke lykkedes godt nok med. Det går helt tilbage til februar og marts, og jeg kan kun tage ansvar for min egen del, siger han til avisen.

/ritzau/