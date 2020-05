I alt er 11.044 personer nu blevet testet positiv for coronavirus i Danmark, viser de seneste tal fra SSI.

Yderligere 76 danskere er det seneste døgn testet positiv for coronavirus. Nu er i alt 11.044 personer blevet registreret smittet.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Antallet af nye personer, der er blevet testet positiv det seneste døgn, er dermed steget en smule sammenlignet med de seneste dage.

Mandag blev blot 41 personer registreret smittet, hvilket var det laveste antal siden 16. marts.

Antallet af personer, der er eller har været smittet med coronavirus i Danmark, kan dog være højere, end antallet af personer, der er blevet testet positiv.

Det skyldes flere faktorer. Blandt andet at ikke alle smittede oplever symptomer, og at man heller ikke kan være sikker på, at alle der oplever symptomer, lader sig teste.

Endeligt er der også en lille risiko for, at smittede personer får et negativt svar på en coronatest, selv om de egentligt er smittede.

Samlet set er der nu kommet svar på 402.194 coronatest i Danmark. Antallet af testsvar er tirsdag steget med 7800 sammenlignet med den seneste opgørelse mandag.

I opgørelsen medregnes ikke test, som der endnu ikke er kommet svar på.

Antallet af foretagne test har været stigende den seneste tid. Det er sket i takt med at testkapaciteten er blevet øget, og at myndighederne har ændret strategi og tester flere end tidligere.

De seneste tal fra SSI tirsdag formiddag indeholder ikke opdaterede tal for antallet af coronarelaterede dødsfald eller indlæggelser.

Mandag viste de seneste tal, at i alt 548 personer er registreret døde, senest 14 dage efter at de er blevet testet positiv for coronavirus.

/ritzau/