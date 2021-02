Positivprocenten er på 0,33 procent, hvilket er samme niveau som den seneste tid.

Den seneste tids tendens i smittetallene med corona i Danmark fortsætter.

Yderligere 414 er bekræftet smittet med covid-19, viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er 0,33 procent af de 126.195 prøver, der viser smitte med corona. Det tal kaldes også positivprocenten.

Det er stort set det samme niveau, som positivprocenten har været på siden slutningen af februar.

Siden 30. januar har den været under 0,50 procent. I midten af december var den flere dage over 3 procent i et tilsvarende antal prøver.

Også den positive tendens med færre indlagte coronapatienter fortsætter.

Antallet af indlagte med covid-19 er faldet med 18, hvilket betyder, at der nu er 280 indlagt med corona på hospitalerne.

Det er det laveste antal siden 5. december, hvor 279 med covid-19 lå på hospitalet i Danmark.

Antallet af indlagte toppede for knap halvanden måned siden - 4. januar - hvor 964 var indlagt. Siden er det altså mere end halveret.

57 er onsdag indlagt på intensivafdelinger, og af dem er 39 tilkoblet en respirator. Det er henholdsvis seks og tre færre end tirsdag.

Der er 18 nye indlæggelser af smittede. Der er dog også sket udskrivelser, og derfor falder antallet af indlagte.

Derudover er yderligere otte smittede afgået ved døden. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet.

I øjeblikket er der fokus på virusvarianten B117 fra myndighedernes side, da den vurderes at være mere smitsom.

Indtil videre ser den ud til at have været i 47,5 procent af de analyserede positive prøver i sidste uge.

Tallene dækker dog kun de første tre dage af uge seks. Virusvarianten ventes at blive den dominerende variant i midten af februar.

/ritzau/