Det samlede antal indlagte stiger med to til i alt 726, hvilket er et rekordhøjt niveau i Danmark. 20 er døde.

Det seneste døgn er der registreret yderligere 2.992 coronatilfælde i Danmark, viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det samlede antal af indlagte stiger med to til i alt 726, hvilket er det højeste under coronaudbruddet i Danmark.

De positive prøver er registreret blandt 119.081 test. Det giver en positivprocent på 2,51 procent, hvilket er en stigning fra de seneste dage, hvor positivprocenten siden 22. december har ligget mellem 1,82 og 1,95.

Derudover er der registreret 714 coronatilfælde blandt 36.828 lyntest foretaget af fire private udbydere på statens regning. De tæller ikke med i opgørelsen fra SSI.

Det er uvist, hvor stort et overlap der er mellem smittetilfælde i det offentlige og de private lyntest – altså hvor mange som er blevet testet positive begge steder. Derfor kan man ikke lægge de to smittetal sammen.

Antallet af nye coronarelaterede dødsfald er fredag det tredjehøjeste under epidemien i Danmark. Også antallet af personer på intensiv er steget til 98.

Men det er en naturlig udvikling, som var forventet.

Det siger Torben Mogensen, som er formand for Lungeforeningen og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital.

»Det er den naturlige udvikling. Dødsfald kommer et stykke tid efter, at man er blevet smittet. Så man ser først en stigning i antal smittede, dernæst i antal indlagte og på intensiv – og til sidst stigning i antal døde.«

»Så det var – desværre – hvad vi havde forventet,« siger han.

Torben Mogensen hæfter sig ved, at udviklingen har stabiliseret sig og måske kan være på vej ned i de kommende dage.

»Udviklingen går, som man havde forventet, men der er stadig et stort pres på hospitalerne. Det, man også vil se nu, er, at der vil ske en stigning på intensivafdelingen, men at smitten falder,« siger han.

Et fald i antallet af smittede kan dog kun ske, hvis danskerne har overholdt coronarestriktionerne i julen, siger Mogensen.

»Det er klart, at alle er spændt på, hvad der vil ske i julen, og om smitten vil stige, fordi vi har været sammen i julen, og folk ikke har overholdt de regler og restriktioner, der er.«

»Så mange sidder – tror jeg – med en lille sten i maven og venter på, hvad der sker her over julen. For ellers vil man forvente, at det begynder at falde nu.«

Ifølge Mogensen vil en eventuel smittespredning i julen kunne ses i tallene omkring nytår.

