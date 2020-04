6681 personer i Danmark er testet positive for coronavirus. Reelt smittetal kan være op mod 70 gange højere.

170 er testet positive for coronavirus i Danmark siden tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Dermed er 6681 bekræftet smittet i alt. Reelt menes langt flere at være smittet, da det ikke er alle, der udviser symptomer på coronavirus, som testes for det.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at det reelle antal smittede kan være 30-70 gange højere end det officielle tal.

Det er blandt andet baseret på erfaringer fra Island og Tyskland. Derudover bygger estimatet på test af 1000 danskere, der har doneret blod.

Af de seneste tal fra Statens Serum Institut fremgår det, at i alt 77.712 er blevet testet for coronavirus i Danmark. Knap 300, der var bekræftet smittet, har mistet livet.

27. februar blev den første i Danmark testet positiv for coronavirus. Det var en mand, som havde været på skiferie i det nordlige Italien. Siden da er antallet af smittede herhjemme steget støt.

Situationen er dog af myndighederne vurderet til at være så tilpas meget under kontrol, at dagtilbud over hele landet fra onsdag har kunnet begynde at genåbne. Også skolerne åbner for de mindste elever.

Myndighederne regner med, at antallet af smittede og indlagte vil stige de kommende uger på grund af den gradvise genåbning af samfundet. Det skyldes, at flere i den forbindelse mødes og opholder sig tættere.

Tirsdag var 380 indlagt med coronavirus, heraf 93 på intensivafdelinger.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at belastningen på sygehusene vil toppe i løbet af maj med 649 coronapatienter på de almindelige sengepladser og 264 intensivpladser.

Modellerne er dog behæftet med stor usikkerhed.

Virusset blev første gang opdaget i den kinesiske by Wuhan i slutningen af 2019. Siden har det spredt sig til resten af verden.

På globalt plan er knap to millioner bekræftet smittet med coronavirus. Størstedelen af tilfældene er konstateret i USA.

/ritzau/