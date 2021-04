»Hun har holdt sig alt for længe nu.«

Ordene kommer ikke fra hendes egen mund, for Yasmin er så flov, at hun ikke kan få sig selv til at spørge. Det får hun veninden til i stedet.

I godt en time har den 20-årige kvinde siddet i kø til en lyntest i Bella Center, og blæren er begyndt at brokke sig. Hun ved, at hun skal på toilettet med det samme, hvis hun skal undgå at tisse i bukserne.

Det ved hun, fordi hun lider af sklerose, og det påvirker hendes blærefunktion markant. Så selvom Yasmin tissede, inden hun tog den ti minutter lange køretur fra hjemmet mod testcentret, så har hun ikke kunnet forudse den ventetid, der har mødt hende i Bella Center.

»Sygdommen påvirker mig på den måde, at når jeg først mærker, at jeg skal på toilettet, så kan jeg ikke holde mig særlig længe. Og fordi jeg er så flov over min situation, så får jeg min veninde til at spørge én af de unge podere, om jeg må låne et toilet.«

Ovenstående situation fandt sted 22. april, da Yasmin sammen med sin søster og veninde tog bilen ud til Amager for at blive testet for coronavirus. Det har hun gjort hver uge under coronapandemien, men hun har aldrig oplevet så lang ventetid – eller fået så ubehagelig en oplevelse.

Poderen skal først spørge sin chef om lov, og efter fem minutter vender hun tilbage til Yasmin med et svar, der har sat sig dybt i hende.

»Hun siger, at chefens svar var, at hvis jeg ikke kunne holde mig, så måtte jeg da bare gå med ble,« fortæller Yasmin og uddyber:

Det er Copenhagen Medicals, der driver testcentret i Bella Center. Foto: Scanpix Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det er Copenhagen Medicals, der driver testcentret i Bella Center. Foto: Scanpix Foto: Liselotte Sabroe

»Der var rigtig mange andre mennesker omkring os, da hun sagde det. Andre podere på min egen alder, som jeg kender perifært, og jeg følte mig derfor ydmyget og til grin. Jeg har stadig ikke helt erkendt, at jeg er syg, så jeg har ikke lyst til, at noget så privat skal deles til mange andre,« fortæller hun.

Yasmin bliver så ked af det, at hun ender med at bryde grædende sammen midt i køen til en coronatest.

»Jeg er så handicappet, at jeg er nødt til primært at handle over nettet, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi forventet den kø. Den er lidt svær at komme ud af, når der er kø fra den ene og anden side, så der sidder man ligesom fast,« siger hun.

Hos Copenhagen Medicals, der driver flere end 38 testcentre i Region Hovedstaden – heriblandt Bella Centers – er man ked af at høre om Yasmins oplevelse.

Yasmin sendte en klage over oplevelsen til Copenhagen Medicals søndag. Foto: Screendump Vis mere Yasmin sendte en klage over oplevelsen til Copenhagen Medicals søndag. Foto: Screendump

»Det er overhovedet ikke sådan, som vi ønsker at behandle vores borgere. Det er en klar fejl, og vi lægger os selvfølgelig fladt ned,« siger Trine Baadsgaard, der er presseansvarlig i Copenhagen Medicals.

Hvordan kan det være, at en kronisk syg borger ikke må låne et toilet, når vedkommende har siddet i kø i en time?

»Generelt er der ikke toiletfaciliteter derude, for det er også noget med smittefare. Men det er klart, at er der enkelte tilfælde med borgere, der har brug for det, så skal de selvfølgelig have mulighed for at låne et toilet. Og der er også flere eksempler på, at vi hjælper borgere på toilettet.«

Hvad tænker I om, at jeres ansatte siger til borgerne, at de må lære at bruge ble, hvis de ikke kan holde sig?

»Det er fuldstændig langt ude, og det skal vi nok følge op på, og sådan skal man ikke tale til folk. Og igen må jeg også sige, at vi har virkelig travlt for tiden. Vi laver 80.000 test om dagen, og i sidste uge ansatte vi 2.000 nye medarbejdere, og det er ikke en undskyldning, men det betyder altså, at der kan smutte nogle en gang imellem,« siger Trine Baadsgaard.

Yasmin håber, at hendes oplevelse kan være med til at sætte fokus på, at de ansatte i testcentrene taler ordentligt til både hinanden og de borgere, de møder.

»Det er jo et stort problem, for hvis hun har kunnet give mig den kommentar, er jeg da bekymret for, hvis hun siger det samme til nogen, der er mere psykisk sårbar end mig,« siger hun.

Yasmin har klaget over oplevelsen til Copenhagen Medicals, og Trine Baadsgaard bekræfter, at de har modtaget klagen. Det gjorde de dog først i aftes, så derfor har de ikke haft tid til at behandle den endnu.

Hun ønsker ikke at stå frem med efternavn på grund af sin sygdom, men B.T. er både bekendt med hendes fulde navn og har set dokumentation for hendes sygdom.