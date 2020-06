Yasmin El Youssef fra Nykøbing Falster kan stige ombord i studentervognen med et karaktergennemsnit på 12,7.

»Det er ret vildt, for det er ekstremt højt. For at være ærlig havde jeg ikke regnet med det. Når man gerne vil bruge snittet til noget - og det vil jeg gerne - så er det rart at vide, at man har gjort det godt,« siger den nybagte student til B.T.

Yasmin El Youssef har fået 12 i alle fag og alle eksamener. Hun har to ekstra fag på A-niveau - kemi og engelsk - og derfor kan hun gange sit karaktergennemsnit med 1,06, hvormed hun når op på det svimlende høje snit.

Forklaringen på, hvordan hun har opnået så gode karakterer, er for Yasmin El Youssef ganske enkel:

Yasmin El Youssefs eksamensbevis. Vis mere Yasmin El Youssefs eksamensbevis.

»Der er ikke nogen hemmelig opskrift. Jeg er bare meget interesseret i de fag, jeg har. De naturvidenskabelige fag,« siger hun.

Allerede som barn udviste Yasmin El Youssef en særlig interesse for skolearbejdet. I tredje klasse gik hun hjem og lavede hele matematik-bogen på en dag, hvorefter hun nærmest fungerede som en slags hjælpelærer i klassen.

Mens hun har læst HTX på Teknisk Gymnasium Lolland-Falster, har hun med sin virksomhed Matematikfabrikken tilbudt ekstra matematikundervisning til 9. klasseselever i Guldborgsund Kommune for at forberede dem til deres afgangseksamen.

Derudover har hun deltaget i en lang række naturvidenskabelige konkurrencer for unge, hvor hun har opnået fremtrædende placeringer.

Yasmin El Youssef vandt sammen med makkeren Hannah Panton konkurrencen Drug Hunters. Vis mere Yasmin El Youssef vandt sammen med makkeren Hannah Panton konkurrencen Drug Hunters.

To gange har hun deltaget i konkurrencen Unge Forskere. Sidste år vandt hun en andenplads og en rejse til Kina ved at fremstille en anti-rynkecreme. I år vandt hun igen en andenplads ved at fremstille et pro-vitamin A til kosttilskud. Hun har også vundet en førsteplads i konkurrencen Drug Hunters, hvor hun forestod en mundtlig fremlæggelse om Parkinsons.

»At deltage i de konkurrencer gør, at man bliver motiveret til studierne, fordi man møder andre, der også går højt op i det,« siger Yasmin El Youssef.

Yasmin El Youssef er ikke i tvivl om, hvad hun vil med sit høje gennemsnit.

»Jeg har hele tiden vidst, at jeg enten ville læse matematik eller medicin, og nu er det endt med medicin. Så er spørgsmålet, om jeg skal læse i København, eller om det bliver i udlandet. Jeg overvejer at rejse til England eller USA. Jeg kunne godt tænke mig at læse på Cambridge, University College London eller King's College London,« siger hun.

Yasmin El Youssef fotograferet sammen med sine stolte forældre. Foto: Privatfoto Vis mere Yasmin El Youssef fotograferet sammen med sine stolte forældre. Foto: Privatfoto

Yasmin El Youssef har været i praktik på et hospital i London, og der blev hun meget inspireret til sit karrierevalg.

»Jeg fik lov til at følge nogle hjerteoperationer og lungeoperationer, og det, synes jeg, var super interessant. Det var første gang, jeg så nogle mennesker, hvor jeg tænkte, at jeg vil gerne kunne det, som de kan,« siger hun.

Yasmin El Youssef er datter af en far, der er gynækolog, og en mor, der er hjemmegående. Den flotte eksamen og høje karaktergennemsnit har vagt stor stolthed i hjemmet.

»Mine forældre er super glade. De har altid støttet mig og bakket mig op,« fortæller hun.