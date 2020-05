Siden nyheden om Yahya Hassans alt for tidlige død sidste torsdag sendte chokbølger gennem store dele af Danmark, har mange sendt kærlige ord og tanker i den unge digters retning.

Hidtil har familien forholdt sig tavst, men mandag eftermiddag bryder den tavsheden og beder i samme omgang om fred til at bearbejde sorgen over tabet af deres nære.

Ordene bliver bragt via Gyldendal, der var det forlag, der havde æren af at udgive Aarhus V-herrens to digtsamlinger, 'Yahya Hassan 1' og Yahya Hassan 2'. Beskeden lyder som følger:

'Yahya Hassans nærmeste familie - hans mor og søskende - ønsker at takke alle for støtten og tankerne, men ellers har de ingen kommentarer.'

'Familien håber, at medierne vil respektere dette og lade familien være i fred, da den er i dyb sorg og har brug for ro til at bearbejde tabet af Yahya.'

Yahya Hassan blev i sidste uge fundet død i sin lejlighed i Aarhus V. Han blev blot 24 år. Men trods sin korte levetid formåede han at efterlade aftryk hos mange. Både på den gode og den mindre gode måde.

For mens han første digtsamling i 2013 skaffede ham både roser, priser og en plads på toppen af bestsellerlisterne, vakte den vrede hos andre.

Så megen vrede, at digteren blev både truet og overfaldet, hvilket resulterede i, at PET måtte involveres i hans sikkerhed.

Det er netop årene efter hans første udgivelse, der er grundlaget for hans anden digtsamling, der udkom i november 2019. I 59 digte satte han ord på blandt andet volden, vanviddet og vreden, der de seneste år prægede hans liv.

Et liv, der endte brat i sidste uge. Politiet bekræftede over B.T. i sidste uge, at der var fundet en død mand i en lejlighed i Aarhus V.

Selvom man ikke kan gå nærmere ind i dødsårsagen, lyder meldingen fra Østjyllands Politi, at der ikke er noget, giver anledning til at tro, at der skulle ligge en kriminel handling bag.

Tirsdag klokken 14 siger digterens nærmeste farvel til ham, når han stedes til hvile på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus V.