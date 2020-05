Han var ikke til at komme udenom i livet. Og det samme gør sig tilsyneladende gældende i døden.

Digteren Yahya Hassan er en lille måned efter sin død 'genopstået' og oplever lige nu »usædvanlig« popularitet.

Forlaget Gyldendal, som har udgivet Yahya Hassans to digtsamlinger, har efter digterens død genoptrykt 3.000 eksemplarer af hans debutudgivelse, 'Yahya Hassan 1', så det samlede antal trykte digtsamlinger nu når op på 126.000 eksemplarer.

Da debuten udkom 17. oktober 2013, sprængte den ikke alene alle salgsrekorder for en debuterende dansk digtsamling, den katapulterede også dansk lyrik uden for landets grænser.

I Arnold Buscks boghandel på Købmagergade i København har interessen for Yahya Hassan altid været stor. Fra udgivelsen 17. oktober 2013 til i dag efter hans død. Arkivfoto Foto: Christian Liliendahl

På mindre end tre måneder var den blot 18-årige dansk-palæstinensers debut trykt i 100.000 eksemplarer og solgt til Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Italien.

Hvad Yahya Hassan havde gang i, var ekstraordinært. Det var usædvanligt.

»Men alt omkring Yahya var jo usædvanligt,« siger forlagschef hos Gyldendal Simon Pasternak.

Forlagschefen kalder det ligeledes helt usædvanligt, at man så lang tid efter en udgivelse vælger at genoptrykke en digtsamling. Og så i det omfang.

Ud over sin spidse pen var Yahya Hassan blandt andet kendt for sin særprægede, messende stil, når han læste sine digte op. Foto: Claus Bech

»At en digtsamling bliver solgt i 126.000 eksemplarer, er jo usædvanligt i sig selv. Det er noget, der aldrig sker. Men det er ikke sidste gang, vi trykker den op,« siger Simon Pasternak.

Folk vælter ind

At interessen for den unge, prisvindende digter er taget til efter hans i mange øjnes alt for tidlige død, kan de også mærke ude i de danske boglader.

»Folk væltede ind ad døren efter den. Det var virkelig ekstremt,« siger Clea Bautista, der er salgs- og eventleder i Arnold Busck på Købmagergade i København.

Også hos Bog & Idé går den rapkæftede og knivskarpe digters værker som varmt brød, og især interessen for den genoptrykte debut har den seneste måned været så overvældende, at de har måttet melde alt udsolgt.

Yahya Hassan var blot 18 år, da han på rekordtid i 2013 blev landskendt. Mange elskede ham for hans lyrik og ærlighed, imens andre hadede ham for præcis det samme. Arkivfoto Foto: Johan Gadegaard

Over for B.T. oplyser Bog & Idé, at debuten – efter digterens død – har solgt mere end 10 gange så mange eksemplarer, som den gjorde i forbindelse med udgivelsen af hans anden digtsamling, 'Yahya Hassan 2', der udkom sidste år.

Ifølge Bog & Idé er det helt ekstraordinært, at en forfatters død markerer sig så signifikant i salgstallene – og skal de pege på noget sammenligneligt, »skal vi nok helt tilbage til Michael Strunge,« lyder det.

»Yahya Hassen formåede noget, der er få forundt. Han satte digte på dagsordenen – og på bestsellerlisterne. Han insisterede på at være helt sin egen og ramte alligevel den brede befolkning med sine ord. Han har i den grad fået sat sit helt unikke aftryk på dansk litteratur,« siger den adm. direktør i Bog & Idé, Marianne Lyngby Pedersen.

Clea Bautista fra Arnold Busck er enig. Ifølge hende var – og er det stadigvæk – Yahya Hassans umiddelbarhed, der gjorde ham både interessant, populær og fascinerende.

Ud over sit enorme talent for at skrive havde Yahya Hassan en mørk side, som flere gange gav ham problemer med loven. Yahya Hassan modtog en række domme for blandt andet tyveri, hæleri og for at have skudt en 17-årig mand i foden. Foto: Mads Nissen

»Jeg tror, en del af interessen for Yahya skyldtes, at han bare var et menneske. At han var ærlig. Det er befriende, og det kan vi godt lide. Han levede et liv med fuldt blus på, og han insisterede på at være i verden og i samfundet på godt og ondt. Men derudover var han en gudsbenådet lyriker, og det er den primære årsag til, at han var så populær,« siger hun.

Yahya Hassan blev 29. april fundet død i sin lejlighed i Aarhus.

Det var hans mor, der fandt ham, og ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling.

Yahya Hassan blev 24 år.