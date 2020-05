Yahya Hassan har sagt farvel til livet. 24 år gammel. I næste uge siger hans nærmeste farvel til ham.

Det sker tirsdag klokken 14 på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus V, hvor begravelsen vil finde sted. Det oplyser imam Abu Khaleed til B.T. Han er Yahya Hassans mors onkel, og det er ham, der skal forestå begravelsen af den nu afdøde digter.

På grund af corona-situationen er det for nuværende uvist, hvordan det hele konkret kommer til at foregå, fortæller daglig leder af Indvandrerradio Soheil Ibrahim, som løbende er i kontakt med familien.

En familie, der er i dyb sorg, efter Yahya Hassan torsdag blev fundet død i sin lejlighed i Aarhus V.

Aarhus V var, hvor det hele startede for digteren, der slog igennem som 18-årig med digtsamlingen 'Yahya Hassan 1'. Aarhus-bydelen og hans opvækst i området spillede nemlig en central rolle i den fortælling, der skulle vise sig at sende den unge mand mod stjernerne.

Lynhurtigt havde digtsamlingen solgt mere end 100.000 eksemplarer, skrevet Yahya Hassan ind på bestsellerlisterne og skaffet ham adskillige priser og nomineringer.

Selvom digterens ord var hårde og ærlige, var de ord, andre brugte om hans værk rosende og smukke. I hvert fald nogen af dem. Det var ikke alle, der var imponerede over hans fortælling om en barndom med vold og kritik af egen kulturbaggrund.

Det førte undervejs til adskillige trusler og sammenstød og resulterede i, at den unge poet ikke kunne signere en fans bog, uden der stod vagter ved hans side.

Med tiden forsvandt vagterne af syne, men urolighederne fortsatte. Også i Yahya Hassans indre. Volden og vanviddet samt følelserne fik hovedrollerne i hans anden digtsamling, 'Yahya Hassan 2', som udkom i november 2019.

Det blev de sidste skrevne ord fra den unge mand, som hans nære tirsdag tager afsked med.

Østjyllands Politi udtaler sig ikke om konkrete personer, men bekræftede torsdag, at man undersøger omstændighederne omkring en dødfunden person i Aarhus V.

Fredag formiddag oplyser en pressemedarbejder, at man fortsat er i færd med at undersøge dødsårsagen, men fastslår, at der for nuværende ikke er noget, der giver anledning til at tro, der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.