Hvor er Yahya Hassan i dag?

Siden han i 2013 udgav sin første digtsamling, der bærer samme navn som ham selv, har han været lidt over det hele. På tv, på forsiderne, på valgplakater, på skudhold og i fængsel.

Fredag er han tilbage i boghandlerne. Det sker med endnu en digtsamling kaldet 'Yahya Hassan 2'.

I den forbindelse har Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, talt med ham. Flere gange faktisk. Opkaldene har nemlig været korte, da Yahya Hassen i øjeblikket er indlagt på retspsykiatrisk i Skejby. Og her er telefontiden knap.

»Jeg har aldrig fået en rigtig diagnose. Jeg har fået papir på, at jeg får en stof­udløst psykose. Det er rigtigt, at jeg gør skøre ting, når jeg tager kokain,« fortæller han i interviewet og fortsætter:

»Jeg mister tilliden til alle omkring mig, det kommer med kokainen, jeg mistede endda tilliden til min egen lillebror, det var derfor, jeg lod mig indlægge.«

Bid mærke i 'lod'. Indlæggelsen er nemlig frivillig, fortæller digteren. Den blev udløst af, at han overfaldt sin bror en dag. Pludseligt fandt han sig selv med en køkkenkniv i hånden. Klar til at stikke sin bror ned.

Det skete heldigvis aldrig, for Yahya Hassen nåede at foretage et opkald først. Han ringede og bad om at blive hentet. Og indlagt.

Og her er han så nu. Det er anderledes end fængslet, fortæller han. For i fængslet bruger de ikke bæltefiksering. Det gør de på retspsykiatrisk i Skejby.

En retspsykiatri, der ikke er helt fremmed for den aarhusianske mand. For et år siden blev han nemlig dømt til psykiatrisk behandling efter at have erkendt sig skyldig i 42 brud på loven.

Overtrædelser, der spændte mellem alt fra vold og trusler til hærværk og brud på det tilhold, en ekskæreste havde fået sat i verden.

Dengang fastslog en retspsykiatrisk erklæring, at han formentlig var sindssyg på gerningstidspunkterne.