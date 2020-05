Nu er Yahya Hassan blevet en fast del af udsmykningen på den aarhusianske café Under Masken.

Kunstneren Hans Krull har nemlig malet et stort portræt af Yahya Hassan på loftet i sin café.

Det skriver Stiften.

»På loftet har jeg malet et portræt af Yahya Hassan og skrevet et digt til ham. Han debuterede netop her ved at læse nogle af sine digte op, og for det gav jeg ham Krullprisen, der i år har 25-års jubilæum,« fortæller Hans Krull.

Portrætmaleriet af yahya Hassan på Under Masken. Foto: Han Krull privat Vis mere Portrætmaleriet af yahya Hassan på Under Masken. Foto: Han Krull privat

Yahya Hassan er malet i et stort portræt inde over cafeens bar, for dér forsøgte forfatteren ifølge Hans Krull altid at komme hen.

Udover at Yahya Hassan havde sin debut på Under Masken, har Hans Krull også valgt at forevige ham på cafeen, fordi de to har lavet en del kunst sammen i tidens løb.

Efter Yahya Hassans død følte Hans Krull for at udnytte den stille coronatid til at dekorere sin café.

Men det er ikke kun Yahya Hassan, der pryder cafeens loft. Alle afskygninger af vor herre er også malet: Muhammad, Allah og så videre.