Det sociale medie, X tager nu og går ind i sagen om falske nøgenbilleder af Taylor Swift.

Det gør man ved at blokere for alle søgninger på verdensstjernens navn.

»Dette er et midlertidigt tiltag, der sker efter et forsigtighedsprincip,« siger Joe Benarroch, der direktør i X, i en udtalelse ifølge Reuters.

Blokeringen kom allerede søndag, skriver TV 2.

Problemet kom efter, at kunstig intelligens blev brugt til at kreere falske nøgenbilleder af den amerikanske sangerinde.

I sidste uge trendede søgeordene 'Taylor Swift ai' på X, da det sociale medie pludselig blev oversvømmet af de falske billeder.

Billederne lå op mod 20 timer på platformen, inden de blev fjernet. I mellemtiden nåede millioner at se dem.

Et billede fik ifølge The New York Times 47 millioner visninger, inden X gik ind i sagen.