100-hyldestkager røg hurtigt over disken i dag hos Bager Madsen i Frederikshavn.

Kagen, som er en gulerodskage toppet med oste-smørcreme, er dekoreret med et billede af den nordjyske X factor-finalist, Mads Moldt.

Den dygtige sanger er vokset op i nabobyen, og derfor var det oplagt for bageriets ejer, at hun ville gøre noget helt særligt for at vise byens støtte.

»Vi synes bare, han har gjort det så godt, og det er så fantastisk flot, at han er nået så langt. Derfor ville vi gerne hylde ham med en kage,« siger indehaver Anita Madsen.

Og det er et synspunkt, som mange i byen lader til at dele.

Bageriet lagde torsdag et billede ud af kagerne på deres Facebook-side, og så væltede det ellers ind med likes og kommentarer.

»Vi mærkede en ret stor opbakning til kagerne og til Mads, og vi kunne hurtigt se, at vi skulle lave flere,« siger Anita Madsen.

I første omgang havde hun kun lavet en beskeden portion, så hun kunne tage billeder og gøre opmærksom på finalen og Mads Moldt's deltagelse.

Men der blev hurtigt skruet op for produktionen. Alt i alt havde Anita Madsen 100 hyldestkager, da bageriet slog dørene op i morges.

14.30 var der udsolgt.

»Det er lidt specielt. Det oplever vi ikke hver dag,« siger hun.

Anita Madsen sidder selvfølgelig selv klistret til skærmen i aften, hvor finalen af X Factor bliver sendt.

»Vi håber jo virkelig, at han vinder. Men der kan jo ske så meget og uanset hvad, så har han gjort det godt, siger hun.